Newgarden trzeci raz z rzędu

W sesji Firestone Fast Six na Mid-Ohio Sports Car Course kierowca Team Penske okazał się szybszy o 0,0031 sekundy od Coltona Herty. Z drugiego rzedu startują Marcus Ericsson i Will Power, z trzeciego Scott Dixon i Alexander Rossi.

Newgarden (1.06,0168) wygrał grupę 1. Jack Harvey, drugi w wynikach, zgasił silnik za zakrętem 9 i po skreśleniu czasów spadł na P12. Simon Pagenaud stracił trzecie miejsce, ponieważ nie zwolnił przy żółtej fladze. Wraz z Newgardenem awansowali Palou, Power, Rahal, Bourdais i Rossi.

W grupie 1 górą był Colton Herta (1.06,2685) - przed Ericssonem, Dixonem, Hunter-Reayem, Hinchcliffem i van Kalmthoutem. Poza szóstką znaleźli się McLaughlin, Jones, Grosjean, O'Ward, Ferrucci.

W drugiej rundzie Newgarden uzyskał 1.06,1630, wyprzedzając Hertę o cztery setne, Powera o 0,0756 sekundy. Do Fast Six awansowali również Rossi, Dixon i Ericsson. Nie udało się Palou, Rahalowi, Hinchcliffe'owi, Hunter-Reayowi, van Kamlthoutowi i Bourdaisowi.

Will Power liderował w Fast Six po 1.07,1161. 50 sekund przed końcem Colton Herta poprawił na 1.06,8310. Po fladze w szachownicę Josef Newgarden zszedł do 1.06,6739. Marcus Ericsson wspiął się na P3.