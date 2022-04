Colton Herta obronił swoją pozycję przed Josefem Newgardenem. Marcus Ericsson wyprzedził Romaina Grosjeana, reszta stawki została bez większych zmian.

Na szóstym okrążeniu pojawiła się żółta flaga. Dalton Kellett uderzył w ścianę, kierowcy nic się nie stało. Dwa okrążenia później wznowiono rywalizację. Na 21. okrążeniu Alexander Rossi zaatakował Felixa Rosenqvista, między kierowcami doszło do kontaktu. Amerykanin przebił się na czwartą lokatę, natomiast Szwed spadł na 10. miejsce. Reprezentant McLarena następnie zaczął tracić kolejne pozycje. Ostatecznie Rosenqvist zjechał do boksu po nowe opony, wracając na tor na 21. miejscu.

Chwilę później Marcus Ericsson wyprzedził Alexandra Rossiego. Następnie reprezentanta Andretti Autosport pokonał Romain Grosjean. Z pierwszej trójki Alex Palou, jako pierwszy zawitał w boksach. Mistrz IndyCar wyjechał z alei na dziewiątej pozycji.

Następnie u mechaników zawitał Colton Herta oraz Romain Grosjean. Obu kierowcom założono twardsze opony. Kółko później po nowe ogumienie zjechali Newagrden i Ericsson.

Reprezentant Team Penske zdołał wrócić do rywalizacji na trzecim miejscu, wyprzedzając przy tym Coltona Hertę, który został spowolniony przez inne bolidy. Nowym liderem został Will Power.

Alex Palou zdołał jednak wyprzedzić Newgardena odbierając mu hipotetyczną pozycję lidera wyścigu. Do 31-latka następnie zbliżył się Herta, który próbował odzyskać stracone miejsce. Po tym, jak Devlin DeFrancesco zjechał do alei serwisowej, prowadzenie objął Alex Palou.

Na 55. okrążeniu Hiszpan zjechał, jako jeden z pierwszych na kolejny pit stop. 25-latek powrócił do wyścigu na piątej pozycji. Chwilę później Colton Herta nie wyhamował na jednym z zakrętów uderzając w ścianę. 22-latek nie mógł kontynuować jazdy.

Palou, który jechał na świeższej mieszance zbliżył się do Newgardena. Na 60. okrążeniu wywieszono żółtą flagę. Powodem był Simon Pigenaud, który w trakcie walki z Takumą Sato najechał na trawnik przy fontannie obok Aquarium of the Pacific.

Kierowcy wrócili do ścigania 18 okrążeń przed końcem. Marcus Ericcson stracił tył bolidu i uderzył bokiem w ścianę. Był kierowca Formuły 1 musiał wycofać się z wyścigu. Na trzecią lokatę przebił się Romain Grosjan, który zbliżył się do Alexa Palou i Josefa Newgardena.

Chwilę później Francuz po zaciętej, pięknej walce koło w koło pokonał obecnego mistrza IndyCar. 10 kółek przed końcem doszło do kolizji między Davidem Malukasem a Jimmym Johnsonem, który mimo złamania kości w prawej ręce podczas treningu, wziął udział w wyścigu. Ponownie została wywieszona żółta flaga, na torze pojawił się SC.

Zawodnicy wrócili do tempa wyścigowego na 80. okrążeniu, Grosjean w dalszym ciągu naciskał na Newgardena. Reprezentant Andretti Autosport, jednak nie zdołał wyprzedzić Amerykanina.

Dwa okrążenia przed końcem kolejnym kierowcą, który rozbił się był Takuma Sato. Ostatnie okrążenie wyścigu zostało przejechane przy żółtej fladze. Josef Newgarden wygrał wyścig na Long Beach, to drugie zwycięstwo z rzędu kierowcy Teamu Penske w tym sezonie. Amerykanin został nowym liderem w klasyfikacji generalnej.

Wyniki - Wyścig