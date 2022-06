Gwiazda zespołu Rogera Penske startowała z drugiego pola, po tym jak karę za nieprawidłową zmianę silnika otrzymał Colton Herta. Na starcie Newgardenowi nie udało się odebrać pozycji lidera Alexandrowi Rossiemu. Zawodnik Andretti Autosport skutecznie bronił się przed atakami rywala na pierwszych okrążeniach.

Na początku wyścigu okazji do wyprzedzania było wiele. Stawka była mocno zbita, więc pierwsze okrążenia obfitowały w stłuczki i neutralizacje. Rossi odpierał jednak ataki Newgardena, aż do 15 kółka, na którym obaj liderzy zawitali do alei serwisowej.

Kierowca Andretti Autosport miał nie lada pecha, kiedy w alei przed nosem wyskoczył mu Scott McLaughlin. Niebezpieczna sytuacja opóźniła wyjazd Rossiego na tor i dała prowadzenie Newgardenowi. Na domiar złego kierowcę z Nevady wyprzedzili jeszcze Romain Grosjean i Marcus Ercisson.

Rossi jednak szybko uporał się z dwoma byłymi kierowcami F1. Jednak nawet kiedy kierowca Andrettiego znalazł się za plecami Newgardena, ten umiejętnie trzymał go na dystans. Jego wysiłek mógl zniweczyć Helio Castroneves, który wywołał żółtą flagę na cztery okrążenia przed końcem.

Zawodnik Teamu Penske utrzymał jednak nerwy na wodzy i ponownie odskoczył Rossiemu, którego zdołał wyprzedzić jeszcze Ericsson. Dla Szweda oznaczało to, że został on nowym liderem cyklu.

Dziewiąta runda IndyCar odbędzie się 3 lipca na torze w Mid-Ohio.