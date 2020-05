Nowy zespół w IndyCar

Finałowa runda wirtualnej serii odbędzie się w sobotę na owalu Indianapolis Motor Speedway. Dzisiaj zaplanowano prekwalifikacje z udziałem Top Gun Racing. Kierowcą Dallary z numerem 99 będzie RC Enerson.

TGR założyli Gary Trout i Bill Throckmorton. Na bazę wybrano Brownsburg w Indianie. Trout był właścicielem zespołu Gary Trout Motorsports w CART. Throckmorton prowadzi w Indianapolis firmę Grant King Race Shops, zajmującą się odrestaurowywaniem wyścigowych pojazdów.

Richard Clayton "RC" Enerson, 23-latek z New Port Richey na Florydzie, syn Neila Enersona, właściciela zespołu w Indy Lights, w 2014 sięgnął po wicemistrzostwo U.S. F2000 National Championship. W następnym sezonie RC ukończył Indy Lights na czwartym miejscu, a w 2016 zaliczył trzy starty w IndyCar, reprezentując Dale Coyne Racing. W ubiegłym roku Carlin wystawił Dallarę dla Enersona w Honda Indy 200 na Mid-Ohio Sports Car Course.