Reprezentant McLarena wygrał swój pierwszy wyścig w tym sezonie dojeżdżając do mety przed obecnym mistrzem serii Alexem Palou oraz zdobywcą pole position Rinusem VeeKayem.

Nie był to zbytnio udany wyścig dla zwycięzcy ostatnich dwóch wyścigów Josefa Newgardena. Reprezentant Penske zakończył rywalizację na czternastym miejscu. Po nie udanych kilku wyścigach do formy wrócił utytułowany Scott Dixon, który był piąty.

Świetny wyścig jechał Coloton Herta, jednak młody Amerykanin pod koniec wyścigu obrócił się, ostatecznie kończąc wyścig na 10. miejscu.

Na finałowych okrążeniach doszło do zaciętej walki między Romainem Grosjeanem a Grahamem Rahalem. Między kierowcami doszło do kontaktu, ostatecznie Grosjean dojechał do mety siódmy a Rahal ósmy.

Wyniki - Wyścig