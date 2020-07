Młodzież atakuje w IndyCar

21-latek z Arrow McLaren SP został trzecim najmłodszym zdobywcą pole position w historii IndyCar. Meksykański kierowca ostatnio triumfował w czasówce w 2006 roku (Mario Domínguez w Houston).

Na Road America ponownie rywalizowano w dwóch grupach. Colton Herta uzyskał 1.44,9250, wyprzedzając w grupie A Ryana Hunter-Reaya (+0,2284), Willa Powera (+0,3745), Alexandra Rossiego (+0,4472), Takumę Sato (+0,5070) i Josefa Newgardena (+0,5355).

W grupie B Pato O'Ward zszedł do 1.44,8971. Rookie Álex Palou, szybszy od Herty, rozpocznie wyścig z trzeciego pola (+0,0221). Do trzeciej linii trafił Graham Rahal (+0,1353), do czwartej Felix Rosenqvist (+0,2516), do piątej Jack Harvey (+0,6123).

Wyścig rozpoczyna się o godz. 12.30 czasu wschodnioamerykańskiego.

Grupa A

Grupa B