Will Power był zdecydowanym faworytem do mistrzostwa przed finałem sezonu. Kierowca Penske, nie dość, że prowadził w klasyfikacji generalnej, to jeszcze startował z pole position. Dla porównania, jego największy rywal, Josef Newgarden, ruszał z 25 miejsca.

Newgarden, mimo iluzorycznych szans na mistrzostwo, nie zamierzał się poddawać. Kierowca Teamu Penske zdecydował się na start na twardszych oponach "Primary" i kompletnie inną strategię niż reszta stawki. Ryzykowna taktyka miała jednak się opłacić.

Z przodu stawki, kapitalny początek wyścigu zaliczył ustępujący mistrz IndyCar - Alex Palou. Hiszpan startujący z jedenastego miejsca, błyskawicznie przebił się na podium. Do boksu kierowca Chip Ganassi Racing zjeżdżał jako lider. Na tor wrócił co prawda na trzecim miejscu, ale korzystając ze swoich świeżych opon z czerwonym paskiem, po paru okrążeniach ponownie został liderem.

Hiszpan nie był jednak rywalem Powera, więc ten bez walki oddał mu pierwsze miejsce. Kierowcy Teamu Penske do założenia mistrzowskiej korony, wystarczyło trzecie miejsce. Problemem Australijczyka mógł się za to stać jego kolega z zespołu - Josef Newgarden.

Alternatywna i ryzykowna strategia okazała się strzałem w dziesiątkę i niedługo po pitstopie, Newgarden zaczął wyprzedzać jeden bolid za drugim. Amerykanin bez strachu mijał rywali w słynnej szykanie Corkscrew i po 40 okrążeniach był już w zasięgu podium, na czwartej pozycji.

Dwa okrążenia później Newgardem był już trzeci po wyprzedzeniu Rosenqvista i przymierzał się do Willa Powera. Jego kolega z zespołu nie miał nawet jak bronić się przed rozpędzonym kierowcą Penske. Newgarden po raz kolejny dopadł rywala w Corkscrew i wskoczył na drugie miejsce. Bohaterska szarża Amerykanina skończyła się jednak w tamtym momencie. Alex Palou był już za daleko i to właśnie Hiszpan wygrał Firestone Grand Prix.

Mimo genialnej jazdy, Newgarden musiał uznać wyższość Willa Powera w tym sezonie. Dla Australijczyka jest to drugie mistrzostwo IndyCar w karierze (pierwsze zdobył w 2014 roku). Do tytułu wystarczyło mu zaledwie jedno zwycięstwo, na ulicznym torze w Detroit.

Czwarty był Felix Rosenqvist przed Christianem Lungaardem i Scottem McLaughlinem. Siódmy był Romain Grosjean, który utrzymał za plecami Patricio O'Warda i Marcusa Ericssona. Pierwszą dziesiątkę skompletował Alexander Rossi.