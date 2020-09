Pięćdziesiątka Dixona

Sato mógł po 20 latach powtórzyć wyczyn Juana Pablo Montoi, który jako ostatni wygrał Indy i następną rundę mistrzostw. Kierowcę Rahal Letterman Lanigan Racing pogrążył ostatni pit stop po 174 okrążeniu. Problem z prawym tylnym kołem przedłużył postój Sato do 11,3 sekundy.

Pato O'Ward prowadził przez 83 okrążenia, ale po ostatnim tankowaniu wyjechał za Dixonem, a na 180 kółku oddał Sato drugie miejsce. Dixon świętował 50 zwycięstwo w IndyCar Series - czwarte w tym sezonie, pierwsze na World Wide Technology Raceway, gdzie jedenasty wyścig przyniósł jedenastego triumfatora.

Zaczęło się od karambolu z udziałem sześciu samochodów. Późno machnięto zieloną flagą. Álex Palou wyjechał z linii. Oliver Askew staranował Simona Pagenauda. Po kolizjach odpadli Alexander Rossi, Ed Carpenter, Marco Andretti i Zach Veach. Palou i Askew zostali ukarani. Neutralizacja trwała do 14 okrążenia.

Will Power dyktował tempo do pit stopu po 63 kółku. Australijczyk miał pecha, zaliczając drugi stop tuż przed żółtą flagą, wywieszoną na 109 okrążeniu z powodu deszczu. Power wrócił do top 10, ale przebił prawą tylną oponę i osiągnął metę jako siedemnasty, ze stratą dwóch okrążeń.