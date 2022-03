Scott McLaughlin utrzymał swoją pierwszą pozycję na starcie. Jego kolega z zespołu Will Power, który jako jedyny z pierwszej dziesiątki startował na twardej mieszance pod koniec pierwszego okrążenia obrócił się, przez utracił sporo pozycji.

Scott Dixon i Alex Palou przesunęli się na siódme i ósme miejsce w tabeli, wyprzedzając Simona Pagenauda z Meyer Shank Racing. Josef Newgarden, który jechał na 11. miejscu zjechał na 10. okrążeniu. Kilka okrążeń później w boksach zawitał również Dixon, który wyjechał przed reprezentantem Team Penske.

Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet Photo by: IndyCar Series

Colton Herta po wizycie w boksach zaczął przebijać się w górę stawki. Na 38. okrążeniu pokonał Willa Powera i zajął 13. lokatę. Ostatecznie to jednak Nowozelandczyk była na mecie przed reprezentantem Andretti Autosport. Alex Palou, który startował ze środka stawki zdołał przedostać się na drugą pozycję pokonując m.in Powera, Hertę, Grosjeana, czy VeeKaya. Hiszpan pod koniec wyścigu próbował dogonić McLaughlina, jednak zawodnik Penske obronił swoją pozycję. To pierwsze zwycięstwo trzykrotnego mistrza Supercars w IndyCar. Palou tracił do lidera ponad pół sekundy. Jego koledzy z zespołu Scott Dixon i Marcus Ericsson trzymając stabilne tempo dojechali do mety na ósmym i dziewiątym miejscu.

Wyniki - Wyścig