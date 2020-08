Podwójne rundy w IndyCar

W związku ze wzrostem liczby zakażeń, gubernator stanu Oregon, Kate Brown podjęła decyzję o ograniczeniu zgromadzeń publicznych do 100 osób, co praktycznie przekreśliło szanse na wrześniowy wyścig na Portland International Raceway. Odwołano również Firestone Grand Prix of Monterey - podwójną rundę na WeatherTech Raceway Laguna Seca (19-20 września).

INDYCAR dodał po jednym wyścigu do Honda Indy 200 i Bommarito Automotive Group 500. Kierowcy IndyCar będą ścigali się na Mid-Ohio Sports Car Course 8 i 9 sierpnia. Podwójną rundę na World Wide Technology Raceway zaplanowano w terminie 29-30 sierpnia.

Drugi wyścig zostanie też dodany w INDYCAR Harvest Grand Prix - październikowej rundzie na drogowym torze wewnątrz Indianapolis Motor Speedway.