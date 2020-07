Power bliżej Andrettiego

Wicelider statystyk, Australijczyk zbliża się do prowadzącego Mario Andrettiego, który 67 razy wygrywał kwalifikacje.

W sesji Firestone Fast Six przed GMR Grand Prix, Power wyprzedził Jacka Harveya o 0,1874 sekundy. Z drugiego rzędu startują Colton Herta i Graham Rahal, z trzeciego Oliver Askew i Josef Newgarden.

Simon Pagenaud, podobnie jak Power, trzykrotny zwycięzca wyścigu na drogowej pętli wewnątrz IMS, nie zdołał awansować to top 12. Podczas Q1 Francuz zajął 10 miejsce w grupie 2, co oznacza 20 pozycję startową.

Rookie Oliver Askew zaskoczył najlepszym czasem w drugiej rundzie kwalifikacji. 23-latek z Arrow McLaren SP zużył jednak opony i nie zabłysnął w decydującej sesji. Do Fast Six nie dostał się Scott Dixon. Pięciokrotnemu mistrzowi IndyCar Series zabrakło do szczęścia 0,057 sekundy. Nowozelandczyk wystartuje jako siódmy - dwa miejsca przed ubiegłorocznym posiadaczem pole position, Felixem Rosenqvistem.