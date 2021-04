Powtórka Daly'ego

Siedmiokrotny uczestnik Indianapolis 500 (do poprawienia 10 miejsce z 2019 roku), syn kierowcy F1 Dereka Daly'ego wyprzedził o 0,0088 sekundy sześciokrotnego mistrza IndyCar Series, Scotta Dixona. Álex Palou wprowadził do trójki drugą Dallarę Chip Ganassi Racing.

Simon Pagenaud na 5 okrążeniu zszedł do 40,2344. Scott Dixon jadący w cieniu aerodynamicznym za Coltonem Hertą, w 20 minucie uzyskał 40,0462. Od 34 minuty liderował Conor Daly, na 16 okrążeniu schodząc do 40,0374, co daje średnią 361,764 km/h.

Bez pomocy cienia aerodynamicznego najszybszy okazał się Graham Rahal - dziesiąty w wynikach sesji.

SESJA 3

1. Conor Daly (Carpenter) 40,0374

2. Scott Dixon (Ganassi) 40,0462

3. Álex Palou (Ganassi) 40,1545

4. Simon Pagenaud (Penske) 40,2344

5. Ed Carpenter (Carpenter) 40,3186

6. Pato O'Ward (Arrow McLaren SP) 40,3693

7. Scott McLaughlin (Penske) 40,4133

8. Marco Andretti (Andretti Herta-Haupert) 40,4195

9. Tony Kanaan (Ganassi) 40,4523

10. Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) 40,4627

11. Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan) 40,5942

12. Jack Harvey (Meyer Shank) 40,5955

13. Marcus Ericsson (Ganassi) 40,6259

14. Colton Herta (Andretti) 40,6442

15. Will Power (Penske) 40,7907

16. Alexander Rossi (Andretti) 40,8317

17. Josef Newgarden (Penske) 40,8899

18. Santino Ferrucci (Rahal Letterman Lanigan) 40,9146

19. Ryan Hunter-Reay (Andretti) 40,9883

20. Felix Rosenqvist (Arrow McLaren SP) 41,0801