St. Petersburg zakończy sezon

Planowane 15 marca, Firestone Grand Prix of St. Petersburg znalazło miejsce w kalendarzu trzy tygodnie po Harvest Grand Prix na drogowym torze wewnątrz Indianapolis Motor Speedway.

- Ulice St. Petersburga będą miejscem pełnego akcji finału - mówi prezes INDYCAR, Mark Miles. - To miasto i ten tor są bliskie całej naszej społeczności IndyCar. Składamy podziękowanie i wyrażamy wdzięczność burmistrzowi Rickowi Krisemanowi, promotorowi Green Savoree oraz Firestone. Wszyscy pracowali z nami nad znalezieniem nowego terminu imprezy. To będzie fantastyczny weekend dla IndyCar. Kierowcy znów mają w kalendarzu ściganie się w St. Pete.

Seria Trans-Am gościła w St. Petersburgu od 1985 do 1990 i od 1996 do 1997 roku. W 2003 reaktywowano imprezę dla potrzeb Champ Car World Series. Od 2005 ściga się tam IndyCar. Do 2009 Grand Prix odbywało się w kwietniu, a potem w marcu.