Colton Herta odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie IndyCar 2022 triumfując w Grand Prix Indianapolis. Kierowca Andretti Autosport startował z czternastego pola i wygrał po szalonym wyścigu, który rozpoczął się na mokrej nawierzchni, potem rywalizowano na suchym torze, po czym deszcz powrócił. Imponując swoją jazdą, ratując z niemal beznadziejnej sytuacji na początku zawodów, wyszedł na prowadzenie i finiszował przed Simonem Pagenaudem i Willem Powerem.

- Najciekawsze jest to, że nigdy nie ma samochodu, który dobrze działa zarówno na mokrej jak i suchej nawierzchni, to po prostu niemożliwe - powiedział młody Amerykanin po swoim sukcesie. - Jednak tym razem, co ciekawe, było inaczej. Czułem się komfortowo w każdych warunkach.

- Decyzja o zmianie opon na slicki w odpowiednim momencie zrobiła różnicę. Myślę, że w tej fazie zyskaliśmy jakieś 15 miejsc. Zjechaliśmy po nie już na trzecim okrążeniu, podczas gdy wszyscy inni na czwartym lub piątym. To było naprawdę fajne. Zespół wykonał świetną robotę, dając mi tak wspaniały samochód - dodał.

W tych wyjątkowych warunkach Simon Pagenaud również zaliczył ogromny awans, ponieważ startował z 20 pola.

- Mój Boże, to było szaleństwo - powiedział Pagenaud po dwugodzinnych zmaganiach. - Pogoda... powinniśmy mieć przycisk do spryskiwania toru wodą, bo wyścig był fenomenalny. Liczyła się strategia, wybór odpowiednich opon we właściwym czasie, czekanie na deszcz bez pewności, że nadejdzie. Niewiarygodne, to był niesamowity ciąg zdarzeń.

- Jestem naprawdę dumny z mojej ekipy. Niestety, nie udawało nam się osiągać dobrych wyników, ale potencjał zawsze w nas tkwił, więc jestem bardzo szczęśliwy, że dziś podkreśliliśmy całą ciężką pracę, jaką wkładają w to Mike Shank i wszyscy w Meyer Shank Racing - dodał.

Na trzecim stopniu podium stanął Will Power, meldując się w pierwszej czwórce po raz piąty z rzędu.

Na kolejnych pozycjach finiszowali: Conor Daly, Felix Rosenqvist, Takuma Sato, Callum Ilott, Christian Lundgaard, Scott Dixon.

W mistrzostwach Will Power prowadzi po tej rundzie z dorobkiem 170 punktów, wyprzedzając o 14 oczek Alexa Palou i o 18 Scotta McLaughlina. Palou i McLaughlin ukończyli Grand Prix Indianapolis ze stratą okrążenia do Herty.

→ Galeria zdjęć z Grand Prix Indianapolis

WYNIKI