Van Kalmthout w IndyCar

19-letni Holender z Hoofddorp, syn Marijna van Kalmthouta ścigającego się w BOSS GP, Rinus przeniósł się za Ocean w 2017 roku. Został kolejno wicemistrzem US F2000, mistrzem Pro Mazda, a w tym sezonie wygrał F3 Asian Winter Series i sięgnął po wicemistrzostwo Indy Lights. Kierowca Juncos Racing triumfował w sześciu z 18 wyścigów Indy Lights. Czternaście razy stał na podium.

W sierpniu "VeeKay" po raz pierwszy testował Dallarę IndyCar w Portland, a w październiku jeździł na Mid-Ohio Sports Car Course.

- Dotarcie z US F2000 do IndyCar w ciągu trzech lat jest czymś wyjątkowym - powiedział Rinus. - Chciałbym podziękować Edowi Carpenterowi i jego partnerom za wspaniałą szansę i okazane zaufanie. Liczba dostępnych miejsc w NTT IndyCar Series jest bardzo ograniczona, a zatem to dla mnie wielki zaszczyt, że wybrano mnie do zespołu. Dziękuję Jumbo, La Place, KNAF TeamNL, mojemu nowemu partnerowi Basic-Fit, wszystkim sponsorom, mojemu menedżerowi Charlesowi Crewsowi, a przede wszystkim całej mojej rodzinie. Dzięki nim to wszystko mogło się wydarzyć.