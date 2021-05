VeeKay przed Grosjeanem

Ostatnio mieszkaniec Indianapolis, Rinus van Kalmthout triumfował w GMR Grand Prix Indianapolis Motor Speedway Road Course. Lider przez 33 z 85 okrążeń, 20-latek minął metę 4,9 sekundy przed Romainem Grosjeanem, który prowadził przez 44 kółka. Dla Grosjeana to pierwsze podium od Spa 2015.

Ed Carpenter Racing - zespół z Indianapolis - odniósł zwycięstwo pierwszy raz od 2016 roku. Josef Newgarden triumfowal wówczas w Iowa Corn 300.

Álex Palou, trzeci w wyścigu, traci już tylko 13 punktów do otwierającego klasyfikację NTT IndyCar Series Scotta Dixona. Nowozelandczyk zajął 9 miejsce - za Newgardenem, Rahalem, Pagenaudem, Rossim i McLaughlinem.

Po starcie Grosjean miał za sobą Harveya, Newgardena, Palou, McLaughlina i VeeKaya. Simon Pagenaud spowodował zamieszanie na pierwszym zakręcie. Conor Daly i Graham Rahal znaleźli się na trawie. Pato O'Ward wyjechał poza tor.

Daly zatrzymał się z uszkodzonymi przednim skrzydłem i lewym tylnym kołem. Do końca 4 okrążenia otwierał stawkę Safety Car. Scott Dixon zjechał po miękkie opony.

Strata Jacka Harveya wzrosła do 6,4 sekundy, nim Anglik zaliczył pit stop po 13 okrążeniu. Takuma Sato ruszył z kluczem do kół. Grosjean i Palou opóźnili zmianę opon do 26 okrążenia. Dzieliło ich 5,8 sekundy. Zdobywca pole position otrzymał używane "czerwone" Firestone. Palou założono "czarne".

Romain Grosjean odzyskał P1 po drugim stopie Dixona (29). Strata Jacka Harveya urosła z dwóch do czterech sekund. Wicelider wypadł z gry po nieudanym drugim postoju (38). Harvey ruszył z niedokręconym tylnym kołem, a po następnym okrążeniu wrócił na przebitej prawej tylnej oponie. Kierowca Meyer Shank Racing spadł na 24 miejsce.

Na 41 okrążeniu Álex Palou przegrał pojedynek z Rinusem van Kalmthoutem. Romain Grosjean zaliczył mało udany pit stop (43) i został wyprzedzony przez VeeKaya na zakręcie 12 (44). Strata wzrosła, gdy uczestnik 179 wyścigów F1 odwiedził trawnik przy zakręcie 1 (48).

Po stopie Ryana Hunter-Reaya, na 49 okrążeniu Rinus van Kalmthout objął prowadzenie - z przewagą 3,7 sekundy nad Grosjeanem, 5,3 s nad Palou. Grosjean jadący na twardych oponach, zbliżył się na 2 sekundy do Holendra.

Na pit lane pojawiła się mżawka. VeeKay zjechał po używane "czerwone" Firestone i wrócił na tor jako szósty (61). Palou i Newgarden zaliczyli końcowy pit stop po 62, Grosjean po 63 okrążeniu.

Po stopie Dixona (66), van Kalmthout miał w zapasie 5,2 s nad Grosjeanem, 11,8 nad Palou, 16,5 nad Newgardenem. Wyprzedzony przez Scotta Dixona, Colton Herta dwukrotnie odwiedził trawnik. Strata Grosjeana wzrosła do 8,9 sekundy (72), a potem zaczęła maleć, ale VeeKay kontrolował sytuację.