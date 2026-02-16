Przejdź do głównej treści
Inne serie wyścigowe

Pierwsze zwycięstwo i trzy podia Ruty

W miniony weekend Aleksander Ruta wywalczył swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 4, zostając wiceliderem cyklu Formula Winter Series.

Maciej Klaja
Opublikowano:
Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

Choć po dwóch deszczowych weekendach w Portugalii tym razem stawkę 30 kierowców z całego świata czekały zmagania na suchym torze, to w Walencji także nie obeszło się bez sporego zamieszania. 
 
Porywiste wiatry i alerty pogodowe spowodowały odwołanie sobotniej aktywności, przez co zarówno kwalifikacje, jak i wszystkie trzy wyścigi zostały przesunięte na niedzielę. 
 
Reprezentujący zespół Van Amersfoort Racing Ruta rozpoczął dzień od zapewnienia sobie drugiego pola startowego podczas czasówki, rozmijając się z pole position o zaledwie jedną dziesiątą sekundy.
 
Po zaciętej walce 17-latek ukończył następnie pierwszy wyścig na trzecim miejscu, sięgając po pierwsze podium w tym sezonie. 

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

Kilka godzin później Polak jeszcze bardziej podkręcił tempo, obejmując prowadzenie tuż po starcie drugiego wyścigu i w dominującym stylu odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 4. 
 
Ruta zakończył dzień drugim miejscem w trzecim i ostatnim wyścigu weekendu, zapewniając sobie komplet finiszów na podium w Walencji i awans na drugą lokatę w klasyfikacji generalnej.
 
- Ten weekend pokazał, na co stać nas w tym roku - mówi Aleksander Ruta. - Słuchanie hymnu Polski na szczycie podium było dla mnie czymś wyjątkowym, ale cieszę się także, że mogłem wynikami we wszystkich trzech wyścigach odwdzięczyć się mojej ekipie za jej ciężką pracę.

- Wyprzedzanie w Walencji jest bardzo trudne, a dziś walkę jeszcze bardziej utrudniał bardzo silny wiatr, dlatego to nie był łatwy dzień. W drugim wyścigu byłem jednak w stanie przebić się na prowadzenie już w pierwszym zakręcie i kontrolować sytuację do samej mety.

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

- W trzecim wyścigu także zyskałem pozycję, choć jazda na mocno zużytych już oponach była nie lada wyzwaniem. Cieszę się z tego, co pokazaliśmy w ten weekend i chcę utrzymać to tempo w kolejnych wyścigach.
 
- Cieszymy się z pierwszego zwycięstwa Olka i trzech świetnych wyścigów - dodaje trener kierowcy, Jakub Wysocki z Motorsport Solutions. - Od początku weekendu widzieliśmy, że Olek ma tempo, aby walczyć w czołówce, czego potwierdzeniem była niemal perfekcyjna niedziela.

- Wyścigi w Walencji pokazały, że Olek zrobił bardzo duży krok do przodu i jest w stanie regularnie walczyć o najwyższą stawkę. Odrobiliśmy też sporo punktów w tabeli, dlatego jesteśmy bardzo zmotywowani przed ostatnimi wyścigami zimowego sezonu. Wielkie gratulacje dla całego zespołu, który zdominował rywalizację w Walencji.
 
Czwarta z pięciu rund Formula Winter Series odbędzie się na początku marca w Aragonii. W maju Ruta rozpocznie swój drugi sezon w prestiżowych mistrzostwach Włoch Formuły 4.

informacja prasowa

Przyrowski II wicemistrzem FRMET

