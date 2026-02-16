Pierwsze zwycięstwo i trzy podia Ruty
W miniony weekend Aleksander Ruta wywalczył swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 4, zostając wiceliderem cyklu Formula Winter Series.
Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing
Choć po dwóch deszczowych weekendach w Portugalii tym razem stawkę 30 kierowców z całego świata czekały zmagania na suchym torze, to w Walencji także nie obeszło się bez sporego zamieszania.
Porywiste wiatry i alerty pogodowe spowodowały odwołanie sobotniej aktywności, przez co zarówno kwalifikacje, jak i wszystkie trzy wyścigi zostały przesunięte na niedzielę.
Reprezentujący zespół Van Amersfoort Racing Ruta rozpoczął dzień od zapewnienia sobie drugiego pola startowego podczas czasówki, rozmijając się z pole position o zaledwie jedną dziesiątą sekundy.
Po zaciętej walce 17-latek ukończył następnie pierwszy wyścig na trzecim miejscu, sięgając po pierwsze podium w tym sezonie.
Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing
Kilka godzin później Polak jeszcze bardziej podkręcił tempo, obejmując prowadzenie tuż po starcie drugiego wyścigu i w dominującym stylu odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 4.
Ruta zakończył dzień drugim miejscem w trzecim i ostatnim wyścigu weekendu, zapewniając sobie komplet finiszów na podium w Walencji i awans na drugą lokatę w klasyfikacji generalnej.
- Ten weekend pokazał, na co stać nas w tym roku - mówi Aleksander Ruta. - Słuchanie hymnu Polski na szczycie podium było dla mnie czymś wyjątkowym, ale cieszę się także, że mogłem wynikami we wszystkich trzech wyścigach odwdzięczyć się mojej ekipie za jej ciężką pracę.
- Wyprzedzanie w Walencji jest bardzo trudne, a dziś walkę jeszcze bardziej utrudniał bardzo silny wiatr, dlatego to nie był łatwy dzień. W drugim wyścigu byłem jednak w stanie przebić się na prowadzenie już w pierwszym zakręcie i kontrolować sytuację do samej mety.
Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing
- W trzecim wyścigu także zyskałem pozycję, choć jazda na mocno zużytych już oponach była nie lada wyzwaniem. Cieszę się z tego, co pokazaliśmy w ten weekend i chcę utrzymać to tempo w kolejnych wyścigach.
- Cieszymy się z pierwszego zwycięstwa Olka i trzech świetnych wyścigów - dodaje trener kierowcy, Jakub Wysocki z Motorsport Solutions. - Od początku weekendu widzieliśmy, że Olek ma tempo, aby walczyć w czołówce, czego potwierdzeniem była niemal perfekcyjna niedziela.
- Wyścigi w Walencji pokazały, że Olek zrobił bardzo duży krok do przodu i jest w stanie regularnie walczyć o najwyższą stawkę. Odrobiliśmy też sporo punktów w tabeli, dlatego jesteśmy bardzo zmotywowani przed ostatnimi wyścigami zimowego sezonu. Wielkie gratulacje dla całego zespołu, który zdominował rywalizację w Walencji.
Czwarta z pięciu rund Formula Winter Series odbędzie się na początku marca w Aragonii. W maju Ruta rozpocznie swój drugi sezon w prestiżowych mistrzostwach Włoch Formuły 4.
informacja prasowa
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Cadillac stawia na własne rozwiązania
Audi werbuje młodych i zdolnych
Hyundai się nie poddaje
Mokra robota Pirelli
Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo
Wypadek Sztuki i Gładysza
Sztuka i Gładysz blisko podium
Formuła 1 nie będzie pierwsza na Madringu
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze