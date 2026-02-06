Po pierwszej rundzie, która odbyła się w styczniu w Estorilu na przedmieściach Lizbony, stawka ponad trzydziestu młodych zawodników i zawodniczek wraca do Portugalii na kolejne wyścigi.

Tym razem rywalizacja przenosi się na południe kraju, do malowniczego regionu Algarve i na znany z Formuły 1 tor Portimao.

- Ten obiekt jest jak rollercoaster, ponieważ słynie nie tylko z długich i wymagających zakrętów, ale także z licznych, sporych zmian poziomów - mówi Aleksander Ruta. - To bez wątpienia jeden z najlepszych torów w kalendarzu, więc cieszę się, że będę mógł się tutaj ścigać.

Formula Winter Series przyciągnęła ze sobą do Portimao nie tylko młodych i zdolnych kierowców Formuły 4 z całego świata, ale także zmienną pogodę, która towarzyszyła już stawce podczas wyścigów otwarcia w Estorilu.

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

- Wiemy, że czeka nas kolejny deszczowy weekend i chcemy wycisnąć z niego jak najwięcej, aby jak najlepiej przygotować się do ewentualnych mokrych wyścigów w mistrzostwach Włoch - dodaje trener Aleksandra Ruty, Jakub Wysocki z Motorsport Solutions. - Zapewne wszyscy woleliby ścigać się na suchym torze, ale takie weekendy także są potrzebne.

- To dopiero mój drugi sezon w Formule 4 i w wyścigach bolidów jednomiejscowych, a do tego ostatnie zawody w Estoril były praktycznie moimi pierwszymi na mokrej nawierzchni, dlatego czeka mnie jeszcze sporo nauki - kontynuuje młody polski kierowca. - To właśnie na tym chcę się skupić w najbliższy weekend. Celem jest poprawa jazdy w takich warunkach, co na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Choć otwierające sezon 2026 zmagania w Estorilu były jego pierwszymi w 180-konnym bolidzie F4 w deszczowych warunkach, Ruta zakończył drugi wyścig weekendu na wysokim, szóstym miejscu, a w kwalifikacjach wywalczył świetne, czwarte pole startowe.

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

Jest dzięki temu 11. w klasyfikacji generalnej, podczas gdy ekipa Van Amersfoort Racing zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej.

Wyścigi drugiej z pięciu rund FWS odbędą się w Portimao odpowiednio w sobotę o 14:10 i 17:30 oraz w niedzielę o 10:15 czasu polskiego. Relacja na żywo ze wszystkich trzech wyścigów na oficjalnym kanale YouTube serii Formula Winter Series pod adresem https://youtube.com/@winter-series .

Poza pięcioma rundami FWS Aleksander Ruta wystartuje w tym roku także w pełnym, składającym się z siedmiu rund sezonie prestiżowych mistrzostw Włoch Formuły 4, a także w europejskich mistrzostwach E4 Championship.

informacja prasowa