Ruta gotowy na kolejny deszczowy weekend
17-letni kierowca ekipy Van Amersfoort Racing wystartuje w najbliższy weekend w wyścigach drugiej rundy cyklu Formula Winter Series, które odbędą się na przypominającym kolejkę górską torze w Portimao.
Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing
Po pierwszej rundzie, która odbyła się w styczniu w Estorilu na przedmieściach Lizbony, stawka ponad trzydziestu młodych zawodników i zawodniczek wraca do Portugalii na kolejne wyścigi.
Tym razem rywalizacja przenosi się na południe kraju, do malowniczego regionu Algarve i na znany z Formuły 1 tor Portimao.
- Ten obiekt jest jak rollercoaster, ponieważ słynie nie tylko z długich i wymagających zakrętów, ale także z licznych, sporych zmian poziomów - mówi Aleksander Ruta. - To bez wątpienia jeden z najlepszych torów w kalendarzu, więc cieszę się, że będę mógł się tutaj ścigać.
Formula Winter Series przyciągnęła ze sobą do Portimao nie tylko młodych i zdolnych kierowców Formuły 4 z całego świata, ale także zmienną pogodę, która towarzyszyła już stawce podczas wyścigów otwarcia w Estorilu.
Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing
- Wiemy, że czeka nas kolejny deszczowy weekend i chcemy wycisnąć z niego jak najwięcej, aby jak najlepiej przygotować się do ewentualnych mokrych wyścigów w mistrzostwach Włoch - dodaje trener Aleksandra Ruty, Jakub Wysocki z Motorsport Solutions. - Zapewne wszyscy woleliby ścigać się na suchym torze, ale takie weekendy także są potrzebne.
- To dopiero mój drugi sezon w Formule 4 i w wyścigach bolidów jednomiejscowych, a do tego ostatnie zawody w Estoril były praktycznie moimi pierwszymi na mokrej nawierzchni, dlatego czeka mnie jeszcze sporo nauki - kontynuuje młody polski kierowca. - To właśnie na tym chcę się skupić w najbliższy weekend. Celem jest poprawa jazdy w takich warunkach, co na pewno zaprocentuje w przyszłości.
Choć otwierające sezon 2026 zmagania w Estorilu były jego pierwszymi w 180-konnym bolidzie F4 w deszczowych warunkach, Ruta zakończył drugi wyścig weekendu na wysokim, szóstym miejscu, a w kwalifikacjach wywalczył świetne, czwarte pole startowe.
Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing
Jest dzięki temu 11. w klasyfikacji generalnej, podczas gdy ekipa Van Amersfoort Racing zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej.
Wyścigi drugiej z pięciu rund FWS odbędą się w Portimao odpowiednio w sobotę o 14:10 i 17:30 oraz w niedzielę o 10:15 czasu polskiego. Relacja na żywo ze wszystkich trzech wyścigów na oficjalnym kanale YouTube serii Formula Winter Series pod adresem https://youtube.com/@winter-series .
Poza pięcioma rundami FWS Aleksander Ruta wystartuje w tym roku także w pełnym, składającym się z siedmiu rund sezonie prestiżowych mistrzostw Włoch Formuły 4, a także w europejskich mistrzostwach E4 Championship.
informacja prasowa
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Bień gotowy na pierwszy sezon
McLaren odrobił lekcje
Optymizm nie opuszcza Hyundaia
Ruta gotowy na kolejny deszczowy weekend
Jeszcze przyjdzie czas na zwycięstwo
Wypadek Sztuki i Gładysza
Sztuka i Gładysz blisko podium
Formuła 1 nie będzie pierwsza na Madringu
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze