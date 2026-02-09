Przejdź do głównej treści
Inne serie wyścigowe

Ruta w czołówce w Portugalii

17-latek ukończył wszystkie trzy wyścigi drugiej rundy zimowych mistrzostw Formuły 4, Formula Winter Series, walcząc w czołówce na portugalskim torze w Portimao.

Maciej Klaja
Opublikowano:
Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

Po szóstym miejscu w drugim wyścigu pierwszej rundy w Estorilu, młody Polak chciał w Portimao jeszcze bardziej dopracować swoje tempo na mokrej nawierzchni.

Pokazując kolejne postępy w grupie ponad 30 zawodników i zawodniczek z całego świata, kierowca ekipy Van Amersfoort Racing widowiskowo przebijał się przez stawkę.

W każdym z trzech wyścigów 17-latek zyskiwał po kilka pozycji, finiszując odpowiednio na szóstym, szósty i piątym miejscu

- Wycisnęliśmy w ten weekend wszystko, co mogliśmy z pakietu, jakim dysponujemy, dlatego możemy być zadowoleni - mówi Aleksander Ruta.

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

- Pierwszy wyścig spędziliśmy niemal w całości za samochodem bezpieczeństwa, ale mogliśmy pościgać się na ostatnim kółku, na którym przebiłem się z dziesiątego na szóste miejsce. W drugim wyścigu warunki także były bardzo trudne, ponieważ tor przesychał. Po starcie z jedenastego pola miałem dobre tempo i byłem w stanie awansować na szóstą lokatę.

- Trzeci wyścig także był bardzo udany - kontynuuje Polak. - Znaleźliśmy wreszcie dobre ustawienia na przesychające warunki, co pozwoliło mi przebić się na piąte miejsce, choć musiałem omijać rywala, który zgasił silnik startując bezpośrednio przede mną. Po zaciętej walce minąłem linię mety jako piąty. To były dwa cenne weekendy, ale mam nadzieję, że w Walencji czekają nas już suche wyścigi.

- Trudne warunki podczas obu rund w Portugalii były dla nas świetnym treningiem i pozwoliły Olkowi zrobić bardzo duże postępy - dodaje jego trener, Jakub Wysocki z Motorsport Solutions.

- Obie sesje kwalifikacyjne były bardzo wymagające z uwagi na zmienne warunki i nie do końca trafione ustawienia, ale jedenaste i dziesiąte pola startowe to mimo wszystko bardzo solidne wyniki.

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

Aleksander Ruta, Van Amersfoort Racing

- Wszystkie trzy wyścigi upłynęły pod znakiem świetnej walki i dużej pewności siebie Olka, który w każdym z nich zyskał po kilka pozycji i był jednym z najmocniej imponujących zawodników na torze - podsumowuje Wysocki.

- Myślę, że to efekt nie tylko większego doświadczenia, ale także większej swobody i frajdy z jazdy w takich warunkach. Oby tak dalej!. 

Wyścigi trzeciej rundy serii Formula Winter Series odbędą się już w ten weekend w Walencji.

Informacja prasowa

