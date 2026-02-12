Sezon 2025, który zakończył się w listopadzie, był kolejnym bardzo udanym w karierze Kacpra. Polak zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wygrał przy tym dwa wyścigi, siedmiokrotnie stanął na podium, czterokrotnie wywalczył pole position. Dorzucił do tego cztery najszybsze okrążenia w wyścigach.

- Czas na rozgrzewkę! Miło mi poinformować, że w trakcie najbliższych trzech rund Spanish Winter Championship E3 będę mógł reprezentować zespół Tecnicar by Amtog. To dla mnie doskonała okazja do poznania w boju kolejnej konstrukcji w karierze. Tym razem będzie nią Dallara 326, która od tego roku debiutuje w Eurocup-3 - powiedział mistrz włoskiej Formuły 4 z sezonu 2023.

Konstrukcja ta będzie dla Kacpra nową, ale ściganie w niej rozpocznie na obiekcie, z którym ma bardzo miłe wspomnienia. - Portiamo jest świetnym torem i powraca wkrótce do kalendarza F1. To jeden z najpiękniejszych obiektów w Europie.

Kacper Sztuka, Campos Racing Autor zdjęcia: Fotocar13

- Spotkało mnie tam dużo dobrego, ponieważ przed rokiem - zimą - stanąłem na podium. W głównym sezonie Eurocup-3 zdobyłem pole position i dwa podia, przez co Portimao jest definitywnie jednym z moich ulubionych torów - zauważył.

Druga runda zostanie rozegrana w Jaramie, natomiast finał na obiekcie Motorland Aragon. - Możemy być tam świadkami wielu manewrów wyprzedzania. Finał zimowej serii na tym obiekcie będzie bardzo interesujący - zakończył Kacper.

Kalendarz Spanish Winter Championship E3 2026:

I runda:

Portimao (Portugalia)

20-22 lutego

II runda:

Jarama (Hiszpania)

27 lutego - 1 marca

III runda:

Motorland Aragon (Hiszpania)

13 - 15 marca

Każda runda będzie mieć następującą strukturę:

1 oficjalny test (60 minut)

2 sesje treningowe (po 30 minut każda)

2 sesje kwalifikacyjne (po 20 minut każda)

3 wyścigi:

wyścig nr 1 – 30 minut + 1 okrążenie - w oparciu o wyniki Q1

wyścig nr 2 – 20 minut + 1 okrążenie - z odwróconą siatką TOP12 z Q1

wyścig nr 3 – 30 minut + 1 okrążenie - w oparciu o wyniki Q2

Za pole position przyznawane są 2 punkty. W każdym wyścigu przyznawany jest również 1 punkt za najszybsze okrążenie, co gwarantuje rywalizację w każdej sesji weekendu.

informacja prasowa