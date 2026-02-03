Przejdź do głównej treści
Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.

Grand Prix Nowej Zelandii zakończyło sezon 2026 Formula Regional Oceania Trophy.

Maciej Klaja
Edytowano:
Kalle Rovanperä, Hitech TGR

Kalle Rovanperä, Hitech TGR

Autor zdjęcia: Joel Hanks / Toyota Gazoo Racing New Zealand

Ugo Ugochukwu został tegorocznym mistrzem FROT, pierwszym po przekształceniu serii z Formula Regional Oceania Championship. Amerykanin z dorobkiem trzech zwycięstw podczas szesnastu wyścigów zdobył o 16 punktów więcej niż wicemistrz, Freddie Slater.

Podopieczny akademii Audi także triumfował 3-krotnie, lecz zdobył jedno podium mniej i zanotował dwa wyraźnie słabsze finisze. Jego strata w klasyfikacji generalnej wyniosła o jeden punkt więcej niż przewaga nad trzecim Louisem Sharpem.

Nowozelandczyk, jako najlepszy z gospodarzy, został zdobywcą tytułu Tasman Cup. Drugie miejsce zajął Ryan Wood, a trzecie Zack Scoular, zwycięzca domowego Grand Prix.

Najlepszym z debiutantów został piąty w generalce Wood, kolejny Fionn McLaughlin zajął dopiero 13. miejsce z prawie dwukrotnie mniejszym dorobkiem.

Kalle Rovanpera wysłał bardzo mieszane sygnały, a jego starty ograniczyły się do trzech z czterech rund, w związku z czym 16. pozycja w klasyfikacji generalnej nie jest w pełni miarodajna.

Rajdowy mistrz świata, rozpoczynający karierę w single seaterach, z jednej strony prezentował się najsłabiej spośród wszystkich kierowców, a z drugiej zdołał zdobyć jedno podium i 4-krotnie uplasować się w pierwszej dziesiątce.

Poprzedni artykuł Kolejne podium Przyrowskiego

