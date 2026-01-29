Ubiegłoroczny mistrz juniorów Prototype Cup Germany i wicemistrz serii w klasyfikacji generalnej ogłosił swoje plany na nadchodzący sezon.

Maks Angelard w 2026 roku ponownie pojawi się na torze z zespołem BWT Mücke Motorsport. Co więcej, zespołowym kolegą 18-letniego Polaka ponownie będzie Mattis Pluschkell.

Polsko-niemiecki duet tym razem wystartuje w pełnym sezonie europejskiej serii Michelin Le Mans Cup, wystawiając różowy prototyp LMP3 do walki w sześciu rundach sezonu.

Maks Angelard, BWT Mucke Motorsport

Jedno z polskich przysłów mówi, że zwycięskiego składu nie zmienia się. Idąc tym tropem, zespół BWT Mücke Motorsport raz jeszcze postawił na sprawdzony, polsko-niemiecki duet, tym razem podejmując wyzwanie walki w mocniejszej, europejskiej serii wyścigowej.

Oznacza to, że 18-letni Maks Angelard oraz Mattis Pluschkell w sezonie 2026 ponownie zasiądą za sterami różowego prototypu LMP3, tym razem biorąc udział w pełnym sezonie Michelin Le Mans Cup, w przedsionku serii European Le Mans Series (ELMS).

Po rewelacyjnym sezonie 2025, spędzonym w serii Prototype Cup Germany zarówno Maks Angelard, jak i zespół BWT Mücke Motorsport mają apetyt na więcej. W efekcie mistrzowie klasyfikacji junior oraz wicemistrzowie w klasyfikacji generalnej wspólnie dokonują przesiadki do innego środowiska wyścigowego, by w znanym sobie gronie podjąć się wspólnie zupełnie nowego wyzwania.

Jedno jest pewne – debiut w Michelin Le Mans Cup wymagać będzie zebrania doświadczenia, weekendy wyścigowe wyglądać będą inaczej niż dotychczas, a na trybunach pojawi się o wiele więcej kibiców, śledzących zmagania zawodników. MLMC towarzyszy bowiem zmaganiom na światowym poziomie wyścigów długodystansowych, a obecność widzów na trybunach mierzy się w setkach tysięcy osób.

Maks Angelard, BWT Mucke Motorsport

Kalendarz Michelin Le Mans Cup obejmuje sześć rund od kwietnia do października. Kierowcy w pięciu przypadkach pojawią się jako support weekendu wyścigowego European Le Mans Series, odwiedzając takie obiekty, jak Circuit de Barcelona-Catalunya, Le Castellet, Spa-Francorchamps, Silverstone czy też tor Algarve.

Ponadto zawodnicy wezmą udział w Road To Le Mans – towarzysząc najważniejszemu 24-godzinnemu wyścigowi w Europie, będącemu częścią kalendarza Długodystansowych mistrzostw Świata FIA WEC. Podczas każdego weekendu wyścigowego na torze pojawią się nie tylko prototypy LMP3, ale także samochody GT3, co zapewnia kibicom ogrom emocji i mnóswo rywalizacji między zawodnikami.

Co istotne zarówno z perspektywy kibiców , jak i zawodników, w tym roku wyprawa do Le Mans w czerwcu obejmie po raz pierwszy w historii cyklu jeden, trzygodzinny wyścig, rozgrywany na pełnym, 13,6-kilometrowym torze Circuit de La Sarthe. Do tej pory zawodnicy rozgrywali przed Le Mans dwa jednogodzinne wyścigi.

- Awans do Michelin Le Mans Cup to dla mnie kolejny krok w kierunku udziału w 24-godzinnym wyścigu na Circuit de La Sarthe – podkreśla Maks Angelard. Cieszę się, że już w tym roku będę mógł przejechać kilometry po tej nitce toru, co więcej – tuż przed najważniejszym wyścigiem długodystansowym w Europie.

Maks Angelard, BWT Mucke Motorsport

- To wspaniale, że razem ze mną do MLMC trafia także Mattis oraz cały team. Wiemy już, jak razem współpracować, żeby osiągać sukcesy i mam nadzieję, że w tym roku uda nam się podtrzymać dobrą passę pomimo nowego środowiska wyścigowego, w jakim wszyscy się znajdziemy.

- Z niecierpliwością czekamy na nowy sezon Michelin Le Mans Cup! – dodaje Stefan Mücke, szef zespołu BWT Mücke Motorsport. - Szczególnie cieszymy się, że możemy kontynuować nasz udany skład kierowców z Prototype Cup Germany z Maksem i Matthisem.

- Obaj kierowcy świetnie ze sobą współpracowali w zeszłym roku, zrobili imponujący postęp i udowodnili swoje umiejętności, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i zwyciężając w klasyfikacji juniorów. Teraz z wielką ekscytacją podejmiemy się tego nowego wyzwania razem z Maksem w sezonie 2026.

Kalendarz

08.04. – Collectibe Tests , Barcelona

11.04. – Runda 1, Barcelona

02.05. – Runda 2, Le Castellet

12.06. – Runda 3, Road To Le Mans

22.08. – Runda 4, Spa-Francorchamps

12.09. – Runda 5, Silverstone

10.10. – Runda 6, Portimão

informacja prasowa