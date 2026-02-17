Rok temu, w swoim debiucie w 510-konnym Porsche 911 GT3, Dybionka wywalczył tytuł drugiego wicemistrza niemieckiej serii Porsche Sports Cup, stając na podium w dziesięciu z dwunastu wyścigów, w tym wygrywając dwa z nich.

W tym sezonie młody kierowca z Poznania nadal reprezentować będzie doświadczony zespół PTT Racing, ale zmieni zarówno serię, jak i samochód.

Choć swoje plany i auto zaprezentuje dopiero w najbliższych tygodniach, w miniony weekend Dybionka rozpoczął już tegoroczne zmagania i to od mocnego akcentu.

16-latek dołączył do swojego zespołu w hiszpańskiej Walencji, gdzie w piątek miał możliwość przetestowania Mercedesa AMG GT3.

W niedzielę wystartował z kolei w wyścigu długodystansowym w dobrze znanym sobie Porsche, w którym jego zmiennikiem był Igor Klaja, zdobywca pole position w klasie Cup 2.

Fabian Dybionka, PTT Racing

Wsiadając za kierownicę w drugiej połowie rywalizacji, Dybionka widowiskowo przebił się z trzeciego na drugie miejsce, a na ostatnim okrążeniu awansował na prowadzenie, zapewniając załodze PTT Racing zwycięstwo w kategorii Cup 2.

- Cieszę się, że mogłem wrócić za kierownicę po zimowej przerwie i od razu pokazać dobre tempo oraz stanąć na szczycie podium - mówi Fabian Dybionka. - Dziękuję zespołowi PTT Racing i Igorowi za zaproszenie do wspólnego startu w Walencji.

- Gratuluję także Igorowi zwycięstwa i podium w dwóch wcześniejszych wyścigach sprinterskich. Świetnie było znów poczuć te motorsportowe emocje, a także porównać dwa zupełnie inne auta.

Fabian Dybionka, PTT Racing

- Bardzo silny wiatr doprowadził do odwołania sobotnich sesji, dlatego nie był to łatwy weekend, ale i tak bardzo dobrze wykorzystaliśmy czas dostępny na torze. Teraz nie mogę już doczekać się ogłoszenia naszych planów na sezon 2026 i pierwszych kilometrów w zupełnie nowym dla mnie aucie.

informacja prasowa