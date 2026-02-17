Dybionka rozpoczął sezon od zwycięstwa
16-letni Fabian Dybionka rozpoczął sezon 2026 od zwycięstwa w gościnnym starcie w wyścigu długodystansowym czwartej rundy cyklu GT Winter Series na torze w Walencji.
Fabian Dybionka, PTT Racing
Rok temu, w swoim debiucie w 510-konnym Porsche 911 GT3, Dybionka wywalczył tytuł drugiego wicemistrza niemieckiej serii Porsche Sports Cup, stając na podium w dziesięciu z dwunastu wyścigów, w tym wygrywając dwa z nich.
W tym sezonie młody kierowca z Poznania nadal reprezentować będzie doświadczony zespół PTT Racing, ale zmieni zarówno serię, jak i samochód.
Choć swoje plany i auto zaprezentuje dopiero w najbliższych tygodniach, w miniony weekend Dybionka rozpoczął już tegoroczne zmagania i to od mocnego akcentu.
16-latek dołączył do swojego zespołu w hiszpańskiej Walencji, gdzie w piątek miał możliwość przetestowania Mercedesa AMG GT3.
W niedzielę wystartował z kolei w wyścigu długodystansowym w dobrze znanym sobie Porsche, w którym jego zmiennikiem był Igor Klaja, zdobywca pole position w klasie Cup 2.
Fabian Dybionka, PTT Racing
Wsiadając za kierownicę w drugiej połowie rywalizacji, Dybionka widowiskowo przebił się z trzeciego na drugie miejsce, a na ostatnim okrążeniu awansował na prowadzenie, zapewniając załodze PTT Racing zwycięstwo w kategorii Cup 2.
- Cieszę się, że mogłem wrócić za kierownicę po zimowej przerwie i od razu pokazać dobre tempo oraz stanąć na szczycie podium - mówi Fabian Dybionka. - Dziękuję zespołowi PTT Racing i Igorowi za zaproszenie do wspólnego startu w Walencji.
- Gratuluję także Igorowi zwycięstwa i podium w dwóch wcześniejszych wyścigach sprinterskich. Świetnie było znów poczuć te motorsportowe emocje, a także porównać dwa zupełnie inne auta.
Fabian Dybionka, PTT Racing
- Bardzo silny wiatr doprowadził do odwołania sobotnich sesji, dlatego nie był to łatwy weekend, ale i tak bardzo dobrze wykorzystaliśmy czas dostępny na torze. Teraz nie mogę już doczekać się ogłoszenia naszych planów na sezon 2026 i pierwszych kilometrów w zupełnie nowym dla mnie aucie.
informacja prasowa
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Silniki do poprawki?
Verstappen: Trzymajmy się z dala od Formuły E
Faworyci na czele
Hamilton w Ferrari całkiem sam?
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze