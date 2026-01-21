Po rocznej przygodzie z Porsche Sports Cup Deutschland i wywalczeniu tytułu II wicemistrza Porsche Endurance Challenge Deutschland w ubiegłym sezonie, Karol Kręt powraca do cyklu Porsche Carrera Cup.

W 2026 roku 20-letni Polak wystartuje w regionalnej odsłonie tej serii, organizowanej przez kraje Beneluksu, reprezentując barwy holenderskiego zespołu JW Raceservice.

Po raz kolejny zespołowym partnerem Karola Kręta będzie Jakub Twaróg, jednak tym razem obaj zawodnicy wystartują w odrębnych samochodach, czeka ich bowiem sprinterska rywalizacja na przestrzeni 12 wyścigów w trakcie sześciu rund.

Po ubiegłorocznej walce o jak najlepsze wyniki w wyścigach endurance, rozgrywanych w ramach Porsche Sports Cup Deutschland, Karol Kręt ponownie wraca do solowej walki o triumfy w wyścigach. 20-letni kierowca z Biłgoraja podpisał kontrakt z holenderskim zespołem JW Raceservice, rywalizującym w serii Porsche Carrera Cup Benelux, dzięki czemu ponownie wraca do wyższej, monomarkowej serii jednego z czołowych producentów.

Cel na 2026 jest oczywisty – zasiąść za sterami Porsche 911 GT3 CUP 992.1, zadbać o jak najlepsze tempo wyścigowe i powalczyć o zwycięstwa. Okazji nie zabraknie, ponieważ organizatorzy zawodów przewidują sześć rund, obfitujących w dwanaście wyścigów – co oznacza tuzin szans na pole position i zwycięstwo.

Poszczególne rundy tegorocznej odsłony cyklu Porsche Carrera Cup Benelux towarzyszyć będą o wiele większym seriom wyścigowym , rozgrywanym wbrew pozorom nie tylko na terenie Belgii, Holandii i Luksemburga, ale w całej Europie.

Kierowcy pojawią się razem ze stawką WEC na torze Spa-Francorchamps, wraz z zawodnikami ELMS wezmą udział w rundzie na włoskim torze Imola, odwiedzą także niemiecki Hockenheimring, gdzie towarzyszyć będą serii GT Open, a jedna z wcześniejszych rund odbędzie się równolegle z serią DTM.

- Nowy sezon na horyzoncie, pora zatem na nowy rozdział w mojej wyścigowej karierze - powiedział Karol Kręt. - Cieszę się, że znów wracam do Carrera Cup, choć tym razem z zupełnie nowym teamem oraz w nieznanej mi dotąd regionalnej odsłonie tego pucharu.

- Nie mogę się doczekać ponownych startów za kierownicą Porsche 911 GT3 CUP 992.1 i mam nadzieję, że szybko zacznę nadawać na tych samych falach – zarówno z zespołem, jak i z samochodem.

- Podoba mi się kalendarz serii, pozwalający nie tylko sprawdzić się na takich klasycznych obiektach, jak Spa, Zandvoort czy Imola, ale także poznać swoje możliwości na TT Circuit Assen czy torze Zolder, gdzie do tej pory nie miałem okazji rywalizować.

Kalendarz

07-09.05. – Race 01 & 02 – Spa-Francorchamps

22-24.05. – Race 03 & 04 – Zandvoort

03-04.07. – Race 05 & 06 – Imola

31-02.08. – Race 07 & 08 – TT Circuit Assen

11-13.09. – Race 09 & 10 – Hockenheim

16-18.10. – Race 11 & 12 – Zolder

