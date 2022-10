ASI wspiera fundację Jackiego Stewarta

Przed Autosport International 2023, największą wystawą w Europie poświęconą sportom motorowym, kibice zostaną zaproszeni do głosowania w ankiecie na swoje najwspanialsze wspomnienia związane ze sportem motorowym.

Ankieta „Motorsport Memories” podkreśla magiczne momenty, które sprawiły, że fani zakochali się w tym sporcie, niezależnie czy przyglądali się przebiegowi kariery danego zawodnika, czy obserwowali historyczne wydarzenia.

Motorsport Memories to zbiórka pieniędzy dla organizacji charytatywnej Race Against Dementia. Dziesięć najlepszych wspomnień z tych przedstawionych w ankiecie, zostanie zaprezentowanych w formie prac fotograficznych podczas Autosport International w dniach 12-15 stycznia w Birmingham. Wydruki, dostarczone przez Motorsport Images, będą sprzedawane na tych targach, a pozyskane środki finansowe zostaną przekazane wspomnianej fundacji.

Race Against Dementia to globalna organizacja charytatywna, założona przez Sir Jackie Stewarta, w celu finansowania pionierskich badań, które trzykrotny Mistrz Świata Formuły 1 wyjaśnia następująco: - Pracując szybciej i mądrzej oraz wykorzystując mentalność, której doświadczyłem w świecie sportów motorowych, razem możemy pokonać demencję. Zbieramy fundusze, aby przyspieszyć globalne badania nad znalezieniem sposobu zapobiegania lub leczenia demencji. Galeria Motorsport Memories i kampania Autosport International pomogą zaangażować w to fanów na całym świecie, poprzez wspomnienie wspaniałych momentów ze sportu, który kochamy, jednocześnie zwiększając świadomość i przekazując fundusze na rzecz Race Against Dementia.

W miesiącach poprzedzających targi, gwiazdy motorsportu i kibice będą zachęcani do dzielenia się swoimi ulubionymi momentami na kanałach Autosport International na Facebooku i Instagramie. Dla niektórych będą to najważniejsze wydarzenia z historii Formuły 1, a dla innych z rajdów czy wyścigów samochodów turystycznych.

W listopadzie Autosport International i Race Against Dementia zaproszą fanów do głosowania na najciekawszych dziesięć z przesłanych propozycji.

Publiczność może przesłać swoje wspomnienia za pośrednictwem mediów społecznościowych, oznaczając @Autosport_International i używając hashtagu #MotorsportMemories.