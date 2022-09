Bogata lista na Le Mans Virtual

Le Mans Virtual Series to owoc współpracy Motorsport Games oraz Automobile Club de l’Quest. We wtorek ujawniono pierwsze szczegóły dotyczące listy zgłoszeń do sezonu 2022-23.

Lista zawiera zespoły reprezentujące jednych z najbardziej prestiżowych producentów samochodów na świecie i czołowe ekipy esportu. Wszystkie zgłoszenia można podejrzeć tutaj.

Nazwiska kierowców, w tym supergwiazd z wielu dyscyplin sportu samochodowego, odkryte zostaną w poniedziałek 12 września podczas specjalnego programu telewizyjnego. Więcej szczegółów na ten temat znajdzie się w mediach społecznościowych. Warto dodać, że podczas finału sezonu, czyli 24 Hours of Le Mans Virtual lista zostanie poszerzona o dziesięć samochodów. Już teraz znajdują się na niej reprezentanci 15 krajów z Europy, Ameryki Północnej, Afryki czy Dalekiego Wschodu.

Na liście znalazło się czterdzieści zgłoszeń, podzielonych na dwie kategorie: LMP2 oraz LMGTE. Wyścigi znajdujące się w kalendarzu potrwają od 4 do 24 godzin. W akcji zobaczymy takich producentów jak Alpine, Aston Martin, BMW, Ferrari, Mercedes-AMG i Porsche oraz tak znane w esporcie ekipy jak Team Redline czy Porsche Coanda Esports.

Kalendarz:

Runda 1: 8 godzin Bahrajnu, 17 września

Runda 2: 4 godziny Monzy, 8 października

Runda 3: 6 godzin Spa, 5 listopada

Runda 4: 500 mil Sebring, 3 grudnia

Runda 5: 24 godziny Le Mans Virtual, 14-15 stycznia.