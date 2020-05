Przygoński wystawił na sprzedaż unikatowe motosportowe gadżety i produkty, które można kupić w atrakcyjnych cenach. Większość z nich pochodzi z prywatnej, gromadzonej przez lata w garażu "kolekcji" Przygońskiego, którą postanowił przekazać dalej i przy okazji zrobić coś dobrego.

100 procent środków finansowych, pozyskanych ze sprzedaży znajdujących się w wyprzedaży garażowej produktów, wesprze Polski Korpus Ratownictwa Medycznego, stworzony w związku z pandemią COVID-19 przez Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych. Wyprzedaż jest dostępna pod adresem racetorace.co.

- Robię wyprzedaż garażową! Nie jest to zwykła wyprzedaż! Rozstaję się z częścią moich unikatowych rzeczy, które służą mi w trakcie rajdów i driftu. A co ważniejsze sto procent środków uzyskanych z wyprzedaży zostanie przekazane do Polskiego Korpusu Ratownictwa Medycznego na walkę z COVID-19 - poinformował Przygoński.