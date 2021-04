Dzień Ziemi na InsideEVs

Dwudniowa impreza będzie całkowicie wirtualna i bezpłatne dla wszystkich. Celem jej jest świętowanie, informowanie i promowanie zbliżającej się rewolucji pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych.

Electric Days Digital składa się z serii imprez wirtualnych w ciągu dwóch dni, które będą zawierały artykuły, wywiady, prelegentów, konferencje na żywo i wiele innych. Termin Electric Days Digital zbiegnie się z Zero Emissions Day 20 września i bezpośrednio poprzedzi rozpoczęcie Narodowego Tygodnia Elektromobilności (NDEW) od 25 września do 3 października. Plug In America, wieloletni koordynator NDEW, jest również partnerem medialnym Electric Days Digital.

Wiele z tych cyfrowych wydarzeń będzie prowadzonych przez redaktorów InsideEVs, którzy są uznanymi ekspertami w temacie pojazdów elektrycznych. Należą do nich Kyle Conner, aktualny rekordzista EV Cannonball Run, oraz Tom Moloughney, ceniony na całym świecie dziennikarz zajmujący się tematyką elektromobilności.

W tych cyfrowych wydarzeniach wezmą również udział przedstawiciele producentów samochodów elektrycznych, od dyrektorów generalnych, którzy rzucają światło na przyszłość, po inżynierów pracujących nad rozwojem takich pojazdów. Eksperci z innych dziedzin, jak również influencerzy z mediów społecznościowych, będą też uczestniczyć w wydarzeniach Electric Days Digital jako goście specjalni.

Electric Days Digital będzie również cennym narzędziem, które pomoże ludziom na ich drodze do posiadania samochodów elektrycznych, dzięki przewodnikom zakupu, które będą dostępne na www.electricdays.us i www.insideevs.com. Te dwie platformy internetowe będą zawierać treści multimedialne, które mają na celu wyjaśnienie i poinformowanie społeczeństwa o rozwiązaniach w zakresie elektromobilności i pomóc w określeniu idealnego samochodu dla nich.

Wreszcie, InsideEVs wykorzysta Electric Days Digital do ogłoszenia wyników swojego pierwszego badania opinii publicznej na temat pojazdów elektrycznych. Ankieta będzie zawierała cenne dane od tysięcy respondentów, którzy reprezentują pełne spektrum entuzjastów elektromobilności, od osób o minimalnym zainteresowaniu do tych, którzy chcą kupić już swój drugi samochód elektryczny po tym, jak zakochali się w swoim pierwszym. Pytania ankietowe zostaną opracowane przez redaktorów InsideEVs przy udziale analityków branżowych i ekspertów ds. sprzedaży.