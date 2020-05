– Inwestujemy w sport i najlepszych polskich sportowców. PKN ORLEN angażuje się także w najważniejsze imprezy kolarskie w Polsce. W ubiegłym roku sponsorowaliśmy pierwszy duży projekt kolarski - ORLEN Wyścig Narodów. W tym roku planowaliśmy rozszerzyć go o cykl wyścigów dla amatorów, rozgrywanych na zawodowych trasach. Nie rezygnujemy z projektu, ale w związku z pandemią koronawirusa musimy go zweryfikować. Liczymy, że zawody wirtualne dostarczą kibicom również sporo emocji. Tym bardziej, że w cyklu wirtualnych wyścigów ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów, będzie można obserwować, albo zmierzyć się w rywalizacji z zawodnikami wspieranymi przez PKN ORLEN – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, sponsora tytularnego wydarzenia.

Zaplanowany na 29-30 sierpnia ORLEN Wyścig Narodów oraz przeznaczony dla amatorów ORLEN Lang Team Race to imprezy, które zrzeszają tysiące fanów i zawodników kolarstwa. Ze względu na obecną sytuację oraz panującą pandemię, organizatorzy dostosowują organizację zawodów do wprowadzonych ograniczeń oraz wymogów bezpieczeństwa.

- Ze względu na wyjątkową sytuację, w której znaleźli się wszyscy kolarze – zawodowi i amatorscy – wyścigi w wirtualnym świecie stają się coraz popularniejsze. Także my w oczekiwaniu na powrót do realnego świata chcemy zaproponować fanom Tour de Pologne możliwość udziału w wyjątkowej przygodzie. ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów zapowiada się niezwykle ciekawie z wielu powodów. Będziemy się ścigać na znanych trasach, w wyścigach nie zabraknie wielkich gwiazd, a zawody będzie można oglądać w Eurosporcie. Jestem przekonany, że to znakomity sposób na aktywne, a jednocześnie bezpieczne dla zdrowia spędzenie majowych weekendów – powiedział Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne.

Wirtualne wyścigi ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów odbędą się w cztery kolejne soboty maja – 9, 16, 23 i 30. Udział w nich poza Robertem Kubicą i Bartoszem Zmarzlikiem zapowiedzieli też inni zawodnicy wspierani przez PKN ORLEN, w tym: Anita Włodarczyk, Mateusz Rudyk czy Wojciech Pszczolarski. Aby wziąć udział w wyścigu, należy posiadać trenażer smart wyposażony w funkcję współpracy z aplikacją Zwift. Więcej szczegółów dotyczących warunków technicznych oraz możliwości wzięcia udziału w wyścigach znajduje się na stronie www.tourdepologneamatorow.pl.

Terminarz:

1 etap: 9 maja, 10:45, trasa Richmond

2 etap: 16 maja, 10:45, trasa Innsbruck

3 etap: 23 maja, 10:45, trasa Yorkshire

4 etap: 30 maja, 10:45, trasa Londyn

