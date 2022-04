Four Seasons Hotels and Resorts oraz firma Canossa Events należąca do sieci Motorsport, chcą zorganizować ekskluzywną podróż przez Toskanię. Ma to być prestiżowa wycieczka luksusowym samochodem przez tereny Włoch. Pierwsza taka wyprawa ma się odbyć w dniach od 24 do 30 września 2022 roku.

Każdy dzień podróży do starannie zaplanowane trasy przejazdu i konkretne zajęcia. Wycieczka ruszy z Faggio Garden przy Hotelu Four Seasons we Florencji.

- Tworzenie niezapomnianych wspomnień z wycieczek tworzymy wokół miłości do samochodów - tłumaczy prezes Canossan Events

- Współpracując z Four Season, zaprojektowalismy wyjątkowa ofertę, która pozwoli gościom cieszyć się każdą chwilą na drogach Toskanii.

Turyści korzystający z oferty będą mieli możliwość udziały w zamkniętych wydarzeniach kulinarnych oraz muzycznych. W programie zaplanowany jest również odpoczynek w luksusowym hotelu Four Seasons.

- Pracując z Four Seasons i Canossa Events chcemy rzucić nowe światło na stolice Toskanii - stwierdził burmistrz Florencji, Dario Nardella.

- Ta współpraca na turystom możliwość odkrycia wyjątkowych miejsc, które są warte zobaczenia w tym regionie.

Niezależnie od miejsca zespół obsługi gości jest cały czas do dyspozycji i zapewni bezproblemową obsługę w każdy miejscu wycieczki.