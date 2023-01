Jak kobiety pokonują bariery w sportach motorowych

W Series, z całkowicie żeńską stawką, zapewnia 18 pełnoetatowych miejsc, podczas gdy unikalny format sportowy Extreme E obejmuje równomierny podział płci między mężczyznami i kobietami. Dalsze wsparcie pojawi się w 2023 roku wraz z wprowadzeniem F1 Academy, której celem jest wsparcie kobiet w dołączeniu do piramidy wyścigów bolidów jednomiejscowych.

Jednak próżno szukać kobiet za kierownicą na najwyższym szczeblu niektórych popularnych serii. Dlaczego kobiety utknęły w martwym punkcie? Można wskazywać na wiele czynników, od potencjalnego braku siły fizycznej po szybkość, od braku odpowiedniego wsparcia zawodowego i finansowego po nieodpowiednie dopasowanie do sportu zaprojektowanego głównie przez mężczyzn.

Odpowiedź nie leży jednak w pojedynczym czynniku, ale jest bardziej złożona, co utrudnia znalezienie właściwej ścieżki, która zainspiruje nowe pokolenie dziewcząt.

Globalne badanie postaw, przygotowane przez More Than Equal, którego gospodarzem jest Motorsport Network, ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnych przeszkód, a także zbadanie, jak fani postrzegają rozwój kobiecych gwiazd w przyszłości. Zadaje pytania dotyczące wiary fanów w ich możliwości fizyczne i przestrzenne, ich determinacji do szybkiej i twardej jazdy oraz tego, czy fani i sponsorzy poprą rozwój kobiecej gwiazdy. Czy wypełniłeś/wypełniłaś już tę ankietę?

Catie Munnings, zawodniczka Extreme E, doskonale wie, jak to jest stawiać czoła wyzwaniom, przed którymi stają kobiety. 25-latka, która jeździ dla Genesys Andretti United w serii całkowicie elektrycznych pojazdów terenowych, zaczęła rywalizować w wieku 14 lat. Na początku startowała w Rajdowych Mistrzostwach Europy, zanim przeszła do Extreme E na inauguracyjny sezon w 2021 roku. Aktywnie zachęca młode dziewczyny do zasiadania za kierownicą, ale jako przeszkodę wskazuje na brak kobiecych wzorców do naśladowania.

- Pamiętam, kiedy zaczęłam angażować się w różne organizacje, byłam ambasadorem kampanii Susie Wolff "Dare To Be Different". Pamiętam, że chodziliśmy na różne imprezy, zapraszaliśmy młode dziewczyny i często mówiliśmy „podnieś rękę, jeśli chcesz być kierowcą Formuły 1”. W zasadzie cały pokój powiedziałby „cóż, nie możesz być kierowcą Formuły 1, jeśli jesteś kobietą”, ponieważ dziewczyny nie widziały swoich reprezentantek w sporcie, więc naprawdę myślały, że to działa jak regulamin - powiedziała Munnings w rozmowie z Motorsport.com.

Catie Munnings, Timmy Hansen, Genesys Andretti United Extreme E Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

Czy wystarczająco dużo ludzi wie o zasadach sportów motorowych i o tym, że każdy może startować, niezależnie od płci, z którą się identyfikuje?

- Myślę, że powoli się to zmienia, ponieważ inne mistrzostwa wprowadzały więcej kobiet na najwyższym poziomie, więc jest coraz powszechniej rozumiane, że jest taka opcja - dodaje Munnings. - Kobiecy sport naprawdę się rozwinął, a wraz z kobiecą piłką nożną i rugby byłoby miło, gdyby sport motorowy postrzegano w ten sam sposób. To nie tylko Formuła 1, to rallycross, to WRC, to każdy inny rodzaj zawodów. Myślę, że wciąż istnieje ta nierówność na polach startowych.

Munnings mówi, że kluczowe znaczenie dla młodych kobiet, rozważających karierę w sportach motorowych, jest posiadanie inspirujących wzorców do naśladowania, a także uważa, że ​​postrzeganie tej płci „zdecydowanie się zmieniło”, ponieważ więcej kobiet pracuje w padoku w roli mechanika, kierowcy i inżyniera.

Julia Wall-Clarke, szefowa ds. komunikacji w Extreme E, uważa, że ​​ograniczenia dla kobiet wciąż istnieją i jako największe bariery wskazuje „dostępność, aspiracje i osiągalność”. Jak sama mówi, istnieje pilna potrzeba usunięcia barier wejścia, aby wprowadzić więcej kobiet do świata sportów motorowych.

- Poszukiwanie kierowcy zdolnego wygrywać mistrzostwa jest jak szukanie igły w stogu siana, co staje się jeszcze większym wyzwaniem, gdy pula kobiecych talentów to mniej niż 5% całości - dodaje Kate Beavan, doradca strategiczny i członek zarządu inicjatywy More Than Equal.

Wall-Clarke zgadza się, że serie muszą likwidować bariery wejścia, a jednocześnie prezentować inne możliwości dostępne w sporcie motorowym, takie jak inżynieria. Powtarza ona również za Munnings, że młode dziewczyny muszą widzieć więcej kobiet na strategicznych stanowiskach w sporcie motorowym, aby uwierzyć, że świat może być równy.

- Tradycyjnie chodzimy do lokalnych grup Girls on Track STEM, które prowadzimy lub zostały nam polecone. Zdobycie tego wewnętrznego doświadczenia jest tym, co z tobą pozostaje - stwierdza Wall-Clarke.

Catie Munnings, Genesys Andretti United Extreme E, Hedda Hosas, Extreme E, and Kevin Hansen, Veloce Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

- Myślę, że to zależy od wszystkich, jeśli chodzi o odpowiedzialność, od właścicieli zespołów, przez menedżerów marketingu, FIA, aż po same zawodniczki i zawodników. Myślę, że to wszystko jest naszym obowiązkiem - dodała Wall-Clarke.

Pojawia się również kwestia roli, jaką media odgrywają w postrzeganiu i stereotypach dotyczących kobiet w motorsporcie. James Allen, prezes Motorsport Network, zgadza się, że przed nami "długa droga”, jeśli chodzi o sprowadzanie większej liczby dziennikarek na padoki, a także edukowanie męskich przedstawicieli mediów.

- Projekt More than Equal jest ważną inicjatywą, ponieważ przyjmie podejście oparte na dowodach i będzie dążył do przełamania barier, które powstrzymują kobiety przed osiągnięciem szczytu naszego sportu i będzie interweniować finansowo i politycznie, aby to osiągnąć - powiedział Allen.

- W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy większą liczbę dziennikarek i twórczyń treści w sporcie, co jest bardzo mile widziane, ale przed nami długa droga, także pod względem edukowania dziennikarzy na temat wyzwania, przed którymi stoją zawodniczki - dodał James Allen.

Ale gdyby można było określić odpowiedzialność, kto byłby najbardziej odpowiedzialny za przewodzenie zmianom? Możesz zabrać głos w tej sprawie w globalnej ankiecie More Than Equal.

Ankieta internetowa, dostępna do 3. lutego na stronie motorsport.com, jest dostępna dla respondentów z całego świata w 15 językach i ma być najbardziej kompleksowym badaniem tego rodzaju, jakie kiedykolwiek przeprowadzono.

Aby wypełnić ankietę, przejdź tutaj: https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/