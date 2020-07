Kolejny krok Motorsport Tickets

SportStadion to wiodący holenderski system sprzedaży biletów na imprezy motorsportowe. To kolejny krok w rozwoju Motorsport Tickets po przejęciu i integracji Bookf1.

Motorsport Tickets to pierwszy wybór kibiców, którzy chcą doświadczyć emocji związanych z wyścigami i rajdami na całym świecie. Oferujemy wszystkie opcje biletów na Formułę 1, MotoGP i Mistrzostwa Świata w Wyścigach Długodystansowych, obok kultowego 24-godzinnego wyścigu Le Mans i historycznego wyścigu Isle of Man TT.

Kibice kupujący bilety poprzez Motorsport Tickets zyskują również na dostępności do szerszych pakietów Motorsport Network, największej na świecie platformy dedykowanej dla sportów motorowych, w tym bezpłatny dostęp do Autosport Plus, Motorsport Prime i abonament w Motorsport.tv.

Motorsport Network to światowy lider w dziedzinie mediów cyfrowych i doświadczeń biznesowych skierowanych do entuzjastów motoryzacji i sportów motorowych. Każdego miesiąca 56 milionów użytkowników w 81 krajach odwiedza platformę Motorsport Network. Od wiodących na rynku marek, takich jak Motorsport.com i Autosport.com do Motor1.com i InsideEVs.com w branży motoryzacyjnej, a także Motorsport.tv i Motorsport Tickets, pomagamy naszym użytkownikom rozwijać ich pasję do motoryzacji, wyścigów oraz rajdów.