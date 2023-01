Kompletny skład na Race of Champions Mattias Ekstrom uzupełnił skład kierowców na Race of Champions 2023, dołączając do reprezentacji Szwecji na swoje domowe wydarzenie.

Dwukrotny mistrz DTM, mistrz świata w Rallycrossie i zwycięzca Pucharu Świata FIA eTouring niedawno zajął 14. miejsce w Rajdzie Dakar dla Audi. Teraz Mattias Ekstrom zjawi się na Race of Champions w Pite Havsbad w dniach 28-29 stycznia. Szwed, który trzy razy wygrał Race of Champions, będzie dążył do wyrównania rekordu zwycięstw, który obecnie utrzymują Sebastien Loeb i Didier Auriol. 44-latek połączy siły z Johanem Kristofferssonem, aby stworzyć reprezentację Szwecji w zawodach narodowych. Czytaj również: Loeb wystartuje w Race of Champions - Wyścig mistrzów wiele dla mnie znaczył przez lata, a zwłaszcza możliwość wygrania go w Paryżu, Londynie i Pekinie. Wspaniale było też pokazać moje Audi A4 DTM na kilku okrążeniach demonstracyjnych na przestrzeni lat. Teraz nie mogę się doczekać jazdy w klasycznym Audi S1, zwłaszcza że jesteśmy w Szwecji - powiedział Ekstrom. Ekstrom to ostatni kierowca dołączony do tegorocznego składu kierowców Race of Champions, na czele którego stoi czterokrotny mistrz świata F1 Sebastian Vettel, który weźmie udział w swoim pierwszym wyścigu od czasu odejścia na emeryturę z wyścigów Grand Prix. Sebastien Loeb jest aktualnym mistrzem w konkursie indywidualnym, podczas gdy reprezentacja Norwegii broni tytułu w klasyfikacji narodowej. Pełny skład Race of Champions 2023: Szwecja: Mattias Ekstrom i Johan Kristoffersson

Francja: Sebastien Loeb i Adrien Tambay

Wielka Brytania: David Coulthard i Jamie Chadwick

Niemcy: Sebastian Vettel i Mick Schumacher

USA: Travis Pastrana i Tanner Foust

Finlandia: Valtteri Bottas i Mika Hakkinen

Kraje Nordyckie: Tom Kristensen i Felix Rosenqvist

All Stars: Felipe Drugovich i Thierry Neuville

