Last minute na profesjonalny trening na lodzie

Mariusz wraz ze swoim zespołem zaprasza do Laponii na profesjonalny trening z jazdy po lodzie. Wszystko jest zorganizowane od a do z. W zależności od wybranego pakietu do dyspozycji podczas szkolenia są: Porsche 911 4GTS, Alpine A100s, Mercedes AMG A45s, Yaris GR, Focus RS. Każdy uczestnik otrzymuje możliwość jazdy po torze lodowym pod okiem profesjonalnych instruktorów. Szkolenie prowadzi osobiście, Mariusz Miękoś, 9 krotny Mistrz Polski w wyścigach oraz zespół jego specjalistów, każdy z doświadczeniem w motorsporcie. UWAGA - podczas szkolenia wszystkie samochody będą posiadały opony z długimi kolcami. Taka konfiguracja zapewnia niesamowite emocje. Całość oferty znajdziecie pod adresem: https://fastlineracingacademy.pl/ice-driving-laponia/ UWAGA: dla czytelników motorsport.com (na hasło "MOTORSPORTONICE5") 5% zniżki. Nie jest tanio, ale wspomnienia i umiejętności zostaną na długo :) Zdjęcia ze szkoleń Fastline Racing Academy: Fastline Racing Academy 1 / 9 Fastline Racing Academy 2 / 9 Fastline Racing Academy 3 / 9 Fastline Racing Academy 4 / 9 Fastline Racing Academy 5 / 9 Fastline Racing Academy 6 / 9 Fastline Racing Academy 7 / 9 Fastline Racing Academy 8 / 9 Fastline Racing Academy 9 / 9