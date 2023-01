Loeb wystartuje w Race of Champions Loeb będzie dążył do obrony tytułu w Race of Champions, dołączając do składu Francji na Puchar Narodów wraz z Adrienem Tambayem.

Autor: Oktawian Sadlak Współautor: Haydn Cobb , Autosport.com Editor Świeżo po zdobyciu drugiego miejsca w tegorocznym Rajdzie Dakar, dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata wraca do Szwecji, po zwycięstwie w Race of Champions na śniegu i lodzie w zeszłym roku. Loeb rok temu pokonał w finale Sebastiana Vettela i odniósł swoje czwarte zwycięstwo w Race of Champions, wyrównując rekord wszechczasów, który dzieli teraz z innym Francuzem, Didierem Auriolem. Do Loeba dołącza obecny mistrz FIA eTouring World Cup, Adrien Tambay. Duet połączy siły w składzie Francji w Pucharze Narodów, chcąc odebrać koronę reprezentacji Norwegii, dla której Petter i Oliver Solbergowie odnieśli zwycięstwo w zeszłym roku. - Mam wiele dobrych wspomnień z Race Of Champions, sięgających 20 lat wstecz. Zawsze wspaniale jest spotkać się z innymi kierowcami w tak miłej atmosferze. W wyścigach musimy dostosować się do samochodów, co staje się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy masz do czynienia ze śniegiem i lodem w Szwecji. Nie jest łatwo mierzyć się z chłopakami z krajów nordyckich, którzy dobrze znają te warunki, więc byłem szczęśliwy w zeszłym roku, gdy dowiedziałem się, że wciąż mam tempo - przyznał Loeb. Czytaj również: Vettel i Schumacher połączą siły - To była świetna bitwa z Sebem w finale i chciałbym ponownie przejść całą drogę w tym roku. Przyjemnie będzie też dołączyć do Adriena dla francuskiego zespołu w Pucharze Narodów ROC. Mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć francuski dublet - dodał dziewięciokrotny mistrz świata. Francuska para dołącza do gwiazdorskiej listy kierowców na imprezę odbywającą się w Pite Havsbad w dniach 28-29 stycznia, na czele z Vettelem i Schumacherem w reprezentacji Niemiec oraz Hakkinenem i Bottasem w składzie Finlandii. David Coulthard i Jamie Chadwick reprezentują Wielką Brytanię, podczas gdy Travis Pastrana i Tanner Foust wezmą udział w tym wydarzeniu dla zespołu USA. Petter i Oliver Solbergowie również powracają, aby obronić tytuł dla Norwegii. Tom Kristensen, Felipe Drugovich, Thierry Neuville, Felix Rosenqvist i Johan Kristoffersson również będą rywalizować w tej imprezie.