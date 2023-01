More Than Equal rozpoczyna globalne badanie postaw More Than Equal, globalna inicjatywa mająca na celu wyłonienie pierwszej mistrzyni świata F1, rozpoczęła globalne badanie dotyczące udziału kobiet w elitarnych sportach motorowych.

Autor: Motorsport.com Inicjatywa, rozpoczęta przez 13-krotnego zwycięzcę Grand Prix Davida Coultharda i przedsiębiorcę Karela Komarka w czerwcu 2022 roku, jest zorientowana na badanie problemów wpływających na udział kobiet i ich awans do elitarnego sportu motorowego. W ramach swojej działalności organizacja uruchomiła globalne badanie postaw, którego celem jest zbadanie opinii, postrzegania i wyzwań stojących przed kobietami. W 10-minutowej ankiecie poproszono fanów i zawodników o wyrażenie opinii na temat wyzwań fizycznych i psychicznych, przed którymi stoją kobiety rywalizujące w sportach motorowych. Ankieta będzie również rejestrować zaangażowanie fanów w uczynienie sportu bardziej dostępnym, wpływ poprzednich kampanii oraz to, które organizacje są najlepiej przygotowane do wprowadzania zmian na wszystkich poziomach. - Kochamy sport, kochamy sporty motorowe i uwielbiamy patrzeć, jak wyjątkowo utalentowani sportowcy osiągają wyjątkowe rzeczy. Jednak jest więcej kobiet latających w kosmosie niż tych, które siedziały za kierownicą bolidu F1. Badania te pomogą położyć podwaliny, na których będziemy szukać najlepszych wyścigowych talentów wśród kobiet, zapewniać im szkolenie i wsparcie na równi z tym, co otrzymują obiecujący kierowcy płci męskiej oraz usuwać bariery dla różnorodności płci w wyścigach bolidów jednomiejscowych na elitarnym poziomie - powiedziała Kate Beavan, starsza doradczyni More Than Equal. Lella Lombardi, March 751 Ford Photo by: David Phipps Ankieta zbada, w jaki sposób respondenci są obecni w sportach motorowych, czy to jako fani, czy jako kierowcy na najwyższym poziomie, a także w jaki sposób konsumują wiadomości. Badanie sprawdza postawy wobec udziału kobiet w sportach motorowych, włącznie z tym, jakie serie wyścigowe najlepiej dostosowują swoje przepisy dla kobiet. Ankieta dotyczy również postaw fanów, na przykład tego, czy uważają, że mężczyznom i kobietom byłoby lepiej ścigać się w różnych seriach, a także czy obecność kobiet w serii zachęciłaby ich do oglądania lub udziału. Badanie stawia pytania dotyczące zdolności kobiet do konkurowania na elitarnym poziomie, na przykład czy kobiety mają niezbędną szybkość reakcji oraz zdolność interpretowania kluczowych danych technicznych, a także czy stereotypy dotyczące płci zniechęcają kobiety do udziału. Ankieta internetowa, dostępna do 3 lutego na stronie motorsport.com, jest dostępna dla respondentów z całego świata w 15 językach i ma być najbardziej kompleksowym badaniem tego rodzaju, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Aby uzyskać dostęp do ankiety, przejdź do strony https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/