29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. Finał z głową - takie jest hasło przewodnie tegorocznej zbiórki. Tym razem WOŚP skupia się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Z uwagi na obecną sytuację warszawska Moto Orkiestra odbędzie się w innej formie niż miało to miejsce w poprzednich latach. W tym roku zaplanowano wiele atrakcji online oraz będzie można odwiedzić teren Automobilklubu Polski.

W ramach działań online odbędzie się relacja na żywo, podczas której znane osobistości ze świata rajdowego, wyścigowego, kierowcy i piloci najszybszych rajdówek na świecie podsumują dotychczasowe zmagania i opowiedzą o planach na nowy sezon. W trakcie relacji odbędą się również licytacje, na których będzie można zdobyć wyjątkowe pamiątki związane nie tylko ze światem motoryzacji.

Wspomniana transmisja będzie dostępna na fan page Moto Orkiestry i Dzielnicy Bemowo.

Pomimo przeniesienia Moto Orkiestry do świata wirtualnego, będzie także możliwość bezpiecznego udziału w wydarzeniach, które zaplanowano na terenie Automobilklubu Polski. Jedną z atrakcji będzie zwiedzanie „Muzeum motoryzacyjnego”, które zostanie zaprezentowane na terenie Autodromu Bemowo - w miejscu gdzie w latach ubiegłych odbywały się wylicytowane przejazdy. W Muzeum zostaną wystawione wyjątkowe pojazdy związane z działalnością Automobilklubu Polski. Druga atrakcja to coroczna Moto Orkiestrowa loteria, na której będą do wylosowania wyjątkowe pamiątki. Wszystko to będzie dostępne dla zwiedzających, którzy na teren automobilklubu wjadą swoim prywatnym samochodem i bez możliwości opuszczenia ich będą poruszać się po wskazanej trasie. Łącząc przyjemne z bezpiecznym choć trochę będzie można poczuć magię dotychczasowych zbiórek organizowanych w ramach Moto Orkiestry.

Powyższe atrakcje będą dostępne dla zainteresowanych w godzinach 12-16.

Organizatorami Moto Orkiestry 2021 są: Urząd Miasta Dzielnicy Bemowo i Automobilklub Polski.

informacja prasowa