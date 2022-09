Motorsport Games i Frankie Zombie łączą siły

W ramach współpracy z Live Fast Motorsports odbędzie się szereg działań charytatywnych oraz zostanie przygotowany specjalny schemat malowania samochodu nr78 Ford Mustang w NASCAR Cup Series.

Zaprojektowane przez Frankiego Zombie malowanie zostanie zaprezentowane i wykorzystane przez BJ McLeoda podczas wyścigu NASCAR Cup Series Dixie Vodka 400 23 października na Homestead-Miami Speedway.

Natomiast już przed wyścigiem, fani będą mogli pobrać grafikę jako dodatek do gry NASCAR 21: Ignition Victory Edition. Dla użytkowników Xbox, PlayStation i PC dostępna będzie poprzez sklep Steam. Gracze, którzy zakupią NASCAR 21: Ignition Victory Edition, Season Pass 2 lub Season Pass Complete, uzyskają dostęp do niestandardowego schematu 6 października, na kilka tygodni przed tym, jak trafi on na rzeczywisty samochód.

Oprócz przygotowania specjalnych barw na wyścig NASCAR Cup Series, Zombie pojawi się na serii imprez prezentując swój projekt podczas weekendów wyścigowych Bank of America ROVAL 400 na Charlotte Motor Speedway (8 i 9 października) oraz wspomnianego wcześniej Dixie Vodka 400 na Homestead-Miami Speedway (22 i 23 października). Podczas tych wydarzeń dwie dodatkowe maski samochodów z zaprojektowanymi przez Zombiego malowaniami zostaną zlicytowane na cele charytatywne. Zebrane pieniądze będą przekazane na rzecz Speedway Children's Charity i NASCAR Foundation, wiodących organizacji charytatywnych, które działają na rzecz poprawy życia najbardziej potrzebujących dzieci w społecznościach NASCAR.