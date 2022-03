Motorsport Games rozpoczyna współpracę z Romainem Grosjeanem

Romain Grosjan rozpoczyna współpracę z Motorsport Games. Francuz będzie pełnił rolę doradcy technicznego. Jego doświadczenie z realnych wyścigów ma pomóc przy rozwoju takich symulatorów, jak rFactor 2. Grosjean będzie brał w czterech testach technicznych gry, co pozwoli mu na przekazanie danych, co do dalszego rozwoju symulatora.

Kierowca IndyCar będzie miał również wgląd do kalendarza wydarzeń e-sportowych i możliwość podejmowania decyzji w tej kwestii.

- Prawdziwe i wirtualne wyścigi co raz więcej mają ze sobą wspólnego. Symulatory stają się co raz istotniejszym narzędziem dla zespołów w sportach motorowych - stwierdził Grosjean.

- Bardzo cieszę się, że mogę objąć rolę doradcy technicznego w Motorsport Games. Nie mogę się doczekać efektów naszej współpracy nad grą rFactor 2, w którą często gram. Doradca ds. sportów motorowych w grach Gerard Neveu dodał:

- Doświadczenie i umiejętności Romaina jest znane na całym świecie, teraz od kilku lat pokazuje, że ma również ogromne doświadczenie w e-sporcie i wyścigach symulacyjnych. Wierzymy, że dzięki tej współpracy będziemy mogli nasze wirtualne wydarzenia Le Mans i IndyCar przenieść na wyższy poziom.