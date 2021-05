Motorsport Network przejął duPont Registry

DuPont Registry to amerykańska marka drukowanych publikacji reklamowych specjalizujących się w luksusowych samochodach, nieruchomościach i jachtach. Ich flagowa publikacja to A Buyers Gallery of Fine Automobiles dostępna na rynku od 36 lat. Stworzyli również dupontregistry.com, witrynę z ogłoszeniami dotyczącymi sprzedaży luksusowych samochodów.

Motorsport Network strategicznie umiejscowi duPont Registry jako jedną z kluczowych pozycji swojego nowo utworzonego działu Driven Lifestyle, łącząc kulturę, społeczność i handel luksusowymi oraz klasycznymi samochodami w jeden ekosystem.

Wraz z szybko rozwijającym się globalnym rynkiem samochodów klasycznych, luksusowych i egzotycznych oraz przyspieszeniem rozwoju internetowej sprzedaży detalicznej w branży motoryzacyjnej, portfolio Driven Lifestyle będzie nadal rozszerzać istniejącą infrastrukturę Motorsport Network na arenie międzynarodowej. Jako centrum tej potężnej sieci, duPont Registry jest przygotowany do cyfrowej transformacji, dalej wzmacniając swoją pozycję lidera na wpływowym, innowacyjnym i wyrafinowanym rynku samochodów ultra-luksusowych i egzotycznych, zapewniając wyjątkowe doświadczenia dla zamożnych konsumentów przywiązanych do takiego stylu życia.

- Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że możemy dodać tę prestiżową markę do naszego nowego działu Driven Lifestyle - powiedział dyrektor Motorsport Network, Ben Block. - DuPont Registry jako pierwszy pojawił się na rynku w swoim segmencie i dzięki wypracowanemu autorytetowi zbudował więź zaufania z wymagającymi odbiorcami. Wykorzystując wiedzę technologiczną Motorsport Network i międzynarodowy zasięg platformy, naszym celem jest podniesienie poziomu doświadczenia użytkowników, poprzez zaoferowanie klientom bardziej innowacyjnych rozwiązań.