Motorsport Network, globalna platforma cyfrowa w motoryzacji i sporcie motorowym, z ponad 62 milionami unikalnych użytkowników miesięcznie, opublikowała dziś raport „Elite Motorsport 2023”, w którym wyodrębnia kluczowe trendy i wnioski z ostatnich globalnych ankiet wśród fanów, które przeprowadziła z F1, INDYCAR i MotoGP.

Raport został zaprezentowany na Autosport International, wiodących w Europie targach samochodów wyścigowych B2B i B2C, odbywających się w dniach 12-15 stycznia w NEC w Birmingham.

Od czasu rozpoczęcia programu globalnych ankiet wśród fanów przez Motorsport Network, na pytania odpowiedziało ponad milion osób ze 197 krajów na całym świecie, w tym 330 000 respondentów w samych trzech ostatnich ankietach dotyczących F1, MotoGP i INDYCAR. Badanie Formuły 1, w którym wzięło udział 167 302 respondentów, było nie tylko największym badaniem w sporcie motorowym, ale także największym, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w jakimkolwiek sporcie.

Globalny program ankiet dla fanów bada nastawienie w wielu kluczowych obszarach. Obejmują one to, co fani myślą o danej serii, jakie zmiany zasad są mile widziane, a jakie nie. Szczegółowo bada media i platformy społecznościowe preferowane przez fanów do śledzenia wydarzeń w sportach motorowych, a także frekwencji na wyścigach, w e-sporcie i grach. Wszystko jest podzielone na tabele według wieku, płci i kraju.

To cenna informacja dla posiadaczy praw, którzy uzyskują kompleksowy obraz postaw fanów na całym świecie i mogą opracować swoją strategię na podstawie reakcji fanów na trudne tematy, takie jak kontrola kosztów, zrównoważony rozwój i różnorodność. Posiadacze praw mogą następnie wykorzystać dane i ustalenia do kształtowania rozwoju swoich serii, strategii medialnej i przyszłych zmian zasad.

Elite Motorsport 2023 zapewnia skonsolidowane spojrzenie na wiodące serie, wyciągając kilka kluczowych trendów i ustaleń z ankiet F1, INDYCAR i MotoGP.

Raport pokazuje, że wszystkie trzy serie przyciągają większą liczbę młodszych fanów, a także fanek. Liczba odpowiedzi na najnowszą ankietę F1 była dwukrotnie większa niż w wersji z 2017 roku.

Dedykowane strony internetowe poświęcone sportom motorowym są obecnie najczęściej używanym przez fanów źródłem mediów, wyprzedzając telewizję. Twitter jest najpopularniejszą platformą społecznościową, wyprzedzając Facebooka i Instagrama.

Frekwencja na wyścigach jest wysoka wśród fanów INDYCAR i MotoGP; 48% fanów INDYCAR oraz 41% fanów MotoGP uczestniczyło w wyścigach w ciągu ostatnich pięciu lat.

Większość fanów INDYCAR, MotoGP i F1 uważa, że ​​ich sport rozwija inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa, które przynoszą korzyści całemu społeczeństwu, podczas gdy 66% fanów F1 uważa, że ​​seria powinna odgrywać wiodącą rolę w dążeniu do opracowania w pełni zrównoważonych paliw. Zostaną one wprowadzone do sportu w 2026 roku.

- Korzystając z wyjątkowej mocy Motorsport Network z jej 62 milionami unikalnych użytkowników miesięcznie i platformami w 15 językach, byliśmy w stanie przeprowadzić badania, które dają najdokładniejszy jak dotąd obraz zmieniającego się nastawienia fanów do sportów motorowych. Ogólnie rzecz biorąc, jest to pozytywny obraz, pokazujący, że elitarny sport motorowy jest dobrze wspierany, rozwija się i ma znaczenie w dzisiejszym świecie - powiedział James Allen, prezes Motorsport Network, który prowadzi program globalnych ankiet wśród fanów.

Pobierz raport TUTAJ!