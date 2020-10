Motorsport Tickets rozszerza działalność

Travel Destinations Ltd. to wiodący brytyjski operator turystyczny w dziedzinie sportów motorowych oraz imprez motoryzacyjnych. Współpraca ta poszerza zasięg działania Motorsport Tickets w zakresie sprzedaży biletów, podróży służbowych i wyjazdów na zawody.

Firma Travel Destinations, założona w 1996 roku, jest wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań w zakresie podróżowania i zakwaterowania na wydarzenia sportowe. Jest m.in. oficjalnym sprzedawcą biletów na 24-godzinny wyścig Le Mans. Jest członkiem agencji ABTA i ATOL. W swojej ofercie ma też m.in. wyjazdy na Nurburgring 24h, Rolex 24h Daytona, Bathurst 12h, Monaco Classic, a także szeroką gamę wycieczek samochodowych Car Club przy współpracy z różnymi kultowymi markami.

Motorsport Tickets, to marka Motorsport Network zajmująca się sprzedażą biletów i wyjazdów na zawody, stworzona w wyniku udanej integracji wiodących dostawców biletów BookF1 i SportStadion. Silna baza klientów i rozwój całkowicie nowej, własnej, platformy mobilnej, przekłada się na jej ekspansję w różnych seriach wyścigowych. Integracja z Travel Destinations stanowi część strategicznej wizji sieci, której celem jest przekształcenie Motorsport Tickets w prawdziwie globalną platformę. Dostępna już w siedmiu językach i pięciu walutach, nowa platforma, zostanie pod koniec roku rozszerzona o kolejnych piętnaście edycji językowych. Jest to następstwo udanej ekspansji Motorsport.com z jednojęzycznej platformy internetowej do światowego lidera w piętnastu wersjach językowych.