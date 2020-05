Motorsport Tickets wspiera bohaterów

Rossi, 115 zwycięstw w MotoGP... bohater. Lauda, powrócił do startów w F1 po prawie śmiertelnym wypadku w Nurburgringu... bohater. Moss, niezawodny sportowiec i świetna postawa zarówno na torze jak i poza nim... bohater.

Dostawcy żywności, ryzykujący swoje bezpieczeństwo, aby przywieźć jedzenie tym, którzy nie mogą go odebrać dla siebie... bohaterzy. Personel medyczny, pracujący na pierwszej linii frontu, by ratować życie... bohaterzy. Nauczyciele, opiekujący się dziećmi, które nie mogą zostać w domu... bohaterzy.

Jeżeli jest jedna rzecz, której nauczyły nas wydarzenia związane z pandemią koronawirusa, jest nią fakt, że bohaterowie są wśród nas. A jedną rzeczą, której dowiedzieliśmy się o sporcie, jest jego społeczne zaangażowanie. W wyścigach i rajdach śmiejemy się razem, płaczemy razem i ciągle na nowo definiujemy granice ludzkich możliwości. Motorsport Tickets szuka teraz w tej społeczności, bohaterów, aby docenić ich dokonania.

Znasz bohatera czasów izolacji? Motorsport Tickets przygotował konkurs, który ma na celu rzucić światło na tych, którzy w tych trudnych czasach niestrudzenie działali pomagając innym. Co miesiąc funduje bon upominkowy w wysokości 500 funtów! Od historii na pierwszej linii frontu, do tych, którzy rozśmieszyli nas i starali się umilić te trudne dni. Aby wygrać, wystarczy wejść na stronę Motorsport Tickets na Facebooku, Instagramie lub Twitterze, oznaczyć swojego bohatera w komentarzach pod każdym wpisem "Who From Your Crew?" i podzielić się powodem dlaczego akurat wybraliście jego.

Motorsport Tickets docenia również mniejsze sukcesy, które wciąż mają znaczenie. Zachęcamy kibiców do dzielenia się sukcesami dnia codziennego, które odnoszą ich koledzy, zespoły i oni sami.

Dążenia Motorsport Tickets mają na celu wsparcie fanów w stawianiu czoła izolacji społecznej i w obliczu rozczarowań spowodowanych odwoływaniem kolejnych imprez sportowych. Aby podnieść ich na duchu, Motorsport Tickets współpracuje również z partnerami: Motorsport Network, Autosport i Motorsport.com, Motorsport TV i Motorsport Games dostarczając ciekawe treści. Obejmuje to także mailing, który w każdy weekend zapewnia dostęp do darmowych subskrypcji, bezpłatnych artykułów i imprez e-sportowych. Zarejestruj się TU, jeśli również chcesz otrzymywać takie wiadomości.