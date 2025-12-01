(Moto)Wizja Tygodnia – 1-8 grudnia
Sezon się jeszcze nie skończył! W ten weekend zobaczycie wspomnienia rajdowych legend, czołowych zawodników supercrossowych, a także zawody kartingowe w Bahrajnie.
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Autor zdjęcia: M-Sport
Najciekawsze propozycje tygodnia:
- Sobotę rozpoczniemy w Bahrajnie, gdzie odbywają się finały światowe Rotax Max Challenge. Tradycyjnie w zawodach weźmie udział silna polska reprezentacja.
- Po południu udamy się do Podegrodzia, gdzie odbędzie się kolejna edycja Trzech Pokoleń Rajdowych. Tym razem swoimi wspomnieniami podzielą się mistrzowie Europy z 1997 roku - Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski
- Także w sobotę odbędzie się kolejna runda Mistrzostw Świata Supercross. Zawodnicy przeniosą się do Europy, a dokładniej do Sztokholmu.
>> Poniedziałek, 01.12
PASMO RALLY.TV - 17:00-20:25
17:00 W2RC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
18:20 More than Machine - sezon II: odc. 2
19:20 WRC: podsumowanie Rajdu Arabii Saudyjskiej (PREMIERA)
20:25 FastZone (PREMIERA)
Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.
21:00 Autoportret Ostrego (PREMIERA)
Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.
21:30 Motojazda (PREMIERA)
Marek Wieruszewski zaprasza do „garażu Motowizji”. W niebanalny, ale informatywny sposób sprawdza nowości na rynku dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz opiniami na temat samochodu, które testuje.
22:00 Dzwon (PREMIERA)
Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!
22:30 King of the Roads 2025: odcinek 8 - Imatra, cz. 2 (PREMIERA)
Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów
>> Wtorek, 02.12
PASMO RALLY.TV - 17:30-18:55
17:30 Rajd Arabii Saudyjskiej: OS11 Wadi Almatwi 1
18:55 FIM World Supercross: podsumowanie Grand Prix Australii (PREMIERA)
Mistrzostwa Świata Supercross ponownie zawitały do Australii. W tym roku rywalizacja została przeniesiona do "raju surferów" i na Cbus Super Stadium.
21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)
Samochody elektryczne to coraz powszechniejszy widok na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku. O tym co w elektromobilności opowiada Wojciech Majewski.
>> Środa, 03.12
PASMO RALLY.TV - 17:35-21:00
17:30 Rajd Arabii Saudyjskiej: OS14 Wadi Almatwi 2
18:55 W2RC: podsumowanie sezonu 2025
20:00 More than Machine - sezon II: odc. 2
21:00 Na osi (PREMIERA)
Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.
21:30 Motowizjoner (PREMIERA)
Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.
23:00 Supercars: podsumowanie Sandown 500 [cz. 2] (PREMIERA)
Finały Supercars wkraczają w decydującą fazę. Część kierowców straciła już szansę na tytuł, część pożegnała się z marzeniami po dwóch wyścigach w Melbourne.
Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Orlen Rally Team
>> Czwartek, 04.12
PASMO RALLY.TV - 17:00-18:20; 18:55-19:55
17:30 Rajd Arabii Saudyjskiej: OS15 Thabhan 1
18:55 More than Machine - sezon II: odc. 2
19:55 W2RC: podsumowanie sezonu 2025
21:00 Motoślad (PREMIERA)
Aleksander „Ostry” Ostrowski zaprasza do świata motocykli. Inspirujące historie, pasjonujące miejsca i ludzie, którzy kochają jazdę na dwóch kółkach.
21:30 Inmotorsport.tv Originals (PREMIERA)
Unikatowe dokumenty zza kulis polskiego motorsportu. Dzięki nim można zobaczyć jak wygląda rywalizacja w najważniejszych krajowych zawodach, jak wyglądają przygotowania oraz co się dzieje pod namiotami zespołów.
22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)
Stały punkt ramówki Motowizji - cotygodniowe doniesienia ze świata królowej sportu motorowego. Newsy, podsumowania i doniesienia z mediów społecznościowych. Najszybsza “pigułka” tego, co najważniejsze!
>> Piątek, 05.12
PASMO RALLY.TV - 17:00-21:20
17:00 Rajd Arabii Saudyjskiej: OS17 Thabhan 2 [Power Stage]
18:55 WRC: podsumowanie Rajdu Arabii Saudyjskiej
20:00 Motoikony: Krzysztof Gęborys
21:00 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)
21:20 Grand Prix Macau: podsumowanie Pucharu Świata FIA GT (PREMIERA)
Stałym punktem harmonogramu Grand Prix Macau jest Puchar Świata FIA GT. W samochodach GT3 rywalizowała ścisła czołówka tej kategorii, w tym wielu weteranów rywalizacji na ulicach Makau.
Macau Grand Prix flag
Autor zdjęcia: FIA WTCC
>> Sobota, 06.12
ROTAX MAX CHALLENGE WORLD FINALS NA ŻYWO W MOTOWIZJI
08:15 Finały E20SEN+E20M/MIC/MIN (NA ŻYWO)
10:30 Finały JUN/SEN/DDM/DD2 (NA ŻYWO)
TRZY POKOLENIA RAJDOWE NA ŻYWO W MOTOWIZJI
14:30 Spotkanie z Krzysztofem Hołowczycem i Maciejem Wisławskim (NA ŻYWO)
FIM WORLD SUPERCROSS W MOTOWIZJI
18:30 Grand Prix Szwecji (NA ŻYWO)
>> Niedziela, 07.12
MORE THAN MACHINE W MOTOWIZJI
17:00 Sezon II: odc. 3 (PREMIERA)
>> Poniedziałek, 08.12
PASMO RALLY.TV - 17:40-20:25
17:40 World RX: podsumowanie World RX of Portugal
18:50 More than Machine - sezon II: odc. 3
19:50 ERC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
20:25 FastZone (PREMIERA)
Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.
22:00 Onboard (PREMIERA)
Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy! Zbiór najciekawszych materiałów z kamer pokładowych zebranych przez Motowizję i wysłanych przez samych zawodników.
22:30 King of the Roads 2025: odcinek 9 - Southern 100, cz. 1 (PREMIERA)
Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.
