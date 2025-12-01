(Moto)Wizja Tygodnia – 1-8 grudnia

Najciekawsze propozycje tygodnia:

Sobotę rozpoczniemy w Bahrajnie, gdzie odbywają się finały światowe Rotax Max Challenge. Tradycyjnie w zawodach weźmie udział silna polska reprezentacja.

Po południu udamy się do Podegrodzia, gdzie odbędzie się kolejna edycja Trzech Pokoleń Rajdowych. Tym razem swoimi wspomnieniami podzielą się mistrzowie Europy z 1997 roku - Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski

Także w sobotę odbędzie się kolejna runda Mistrzostw Świata Supercross. Zawodnicy przeniosą się do Europy, a dokładniej do Sztokholmu.

>> Poniedziałek, 01.12

PASMO RALLY.TV - 17:00-20:25

17:00 W2RC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

18:20 More than Machine - sezon II: odc. 2

19:20 WRC: podsumowanie Rajdu Arabii Saudyjskiej (PREMIERA)

20:25 FastZone (PREMIERA)

Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.

21:00 Autoportret Ostrego (PREMIERA)

Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.

21:30 Motojazda (PREMIERA)

Marek Wieruszewski zaprasza do „garażu Motowizji”. W niebanalny, ale informatywny sposób sprawdza nowości na rynku dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz opiniami na temat samochodu, które testuje.

22:00 Dzwon (PREMIERA)

Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 8 - Imatra, cz. 2 (PREMIERA)

Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów

>> Wtorek, 02.12

PASMO RALLY.TV - 17:30-18:55

17:30 Rajd Arabii Saudyjskiej: OS11 Wadi Almatwi 1

18:55 FIM World Supercross: podsumowanie Grand Prix Australii (PREMIERA)

Mistrzostwa Świata Supercross ponownie zawitały do Australii. W tym roku rywalizacja została przeniesiona do "raju surferów" i na Cbus Super Stadium.

21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)

Samochody elektryczne to coraz powszechniejszy widok na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku. O tym co w elektromobilności opowiada Wojciech Majewski.

>> Środa, 03.12

PASMO RALLY.TV - 17:35-21:00

17:30 Rajd Arabii Saudyjskiej: OS14 Wadi Almatwi 2

18:55 W2RC: podsumowanie sezonu 2025

20:00 More than Machine - sezon II: odc. 2

21:00 Na osi (PREMIERA)

Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.

21:30 Motowizjoner (PREMIERA)

Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.

23:00 Supercars: podsumowanie Sandown 500 [cz. 2] (PREMIERA)

Finały Supercars wkraczają w decydującą fazę. Część kierowców straciła już szansę na tytuł, część pożegnała się z marzeniami po dwóch wyścigach w Melbourne.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Toyota GR Yaris Rally1 Autor zdjęcia: Orlen Rally Team

>> Czwartek, 04.12

PASMO RALLY.TV - 17:00-18:20; 18:55-19:55

17:30 Rajd Arabii Saudyjskiej: OS15 Thabhan 1

18:55 More than Machine - sezon II: odc. 2

19:55 W2RC: podsumowanie sezonu 2025

21:00 Motoślad (PREMIERA)

Aleksander „Ostry” Ostrowski zaprasza do świata motocykli. Inspirujące historie, pasjonujące miejsca i ludzie, którzy kochają jazdę na dwóch kółkach.

21:30 Inmotorsport.tv Originals (PREMIERA)

Unikatowe dokumenty zza kulis polskiego motorsportu. Dzięki nim można zobaczyć jak wygląda rywalizacja w najważniejszych krajowych zawodach, jak wyglądają przygotowania oraz co się dzieje pod namiotami zespołów.

22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)

Stały punkt ramówki Motowizji - cotygodniowe doniesienia ze świata królowej sportu motorowego. Newsy, podsumowania i doniesienia z mediów społecznościowych. Najszybsza “pigułka” tego, co najważniejsze!

>> Piątek, 05.12

PASMO RALLY.TV - 17:00-21:20

17:00 Rajd Arabii Saudyjskiej: OS17 Thabhan 2 [Power Stage]

18:55 WRC: podsumowanie Rajdu Arabii Saudyjskiej

20:00 Motoikony: Krzysztof Gęborys

21:00 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)

21:20 Grand Prix Macau: podsumowanie Pucharu Świata FIA GT (PREMIERA)

Stałym punktem harmonogramu Grand Prix Macau jest Puchar Świata FIA GT. W samochodach GT3 rywalizowała ścisła czołówka tej kategorii, w tym wielu weteranów rywalizacji na ulicach Makau.

Macau Grand Prix flag Autor zdjęcia: FIA WTCC

>> Sobota, 06.12

ROTAX MAX CHALLENGE WORLD FINALS NA ŻYWO W MOTOWIZJI

08:15 Finały E20SEN+E20M/MIC/MIN (NA ŻYWO)

10:30 Finały JUN/SEN/DDM/DD2 (NA ŻYWO)

TRZY POKOLENIA RAJDOWE NA ŻYWO W MOTOWIZJI

14:30 Spotkanie z Krzysztofem Hołowczycem i Maciejem Wisławskim (NA ŻYWO)

FIM WORLD SUPERCROSS W MOTOWIZJI

18:30 Grand Prix Szwecji (NA ŻYWO)

>> Niedziela, 07.12

MORE THAN MACHINE W MOTOWIZJI

17:00 Sezon II: odc. 3 (PREMIERA)

>> Poniedziałek, 08.12

PASMO RALLY.TV - 17:40-20:25

17:40 World RX: podsumowanie World RX of Portugal

18:50 More than Machine - sezon II: odc. 3

19:50 ERC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

20:25 FastZone (PREMIERA)

22:00 Onboard (PREMIERA)

Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy! Zbiór najciekawszych materiałów z kamer pokładowych zebranych przez Motowizję i wysłanych przez samych zawodników.

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 9 - Southern 100, cz. 1 (PREMIERA)

