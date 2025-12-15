(Moto)Wizja Tygodnia – 15-22 grudnia
Przed świętami udamy się raz jeszcze na Bliski Wschód, gdzie swoją kampanię zakończy Bartek Marszałek. Motowizja pokaże Wam też tegoroczną Galę FIA.
Valvoline Rajd Małopolski 2025
Autor zdjęcia: Mateusz Banaś
Najciekawsze propozycje tygodnia:
- Kontynuujemy cykl podsumowań. We wtorek zobaczycie najważniejsze momenty roku w World RX, a w czwartek sezony FIA WEC oraz FIA EHRC w skrócie.
- Finał sezonu F1H2O tradycyjnie ma miejsce w Szardży. Wyścigi sprinterskie w sobotę, Grand Prix w niedzielę.
- W niedzielę kolejny odcinek nowego sezonu serialu dokumentalnego More than Machine. Premiera o 17:00
>> Poniedziałek, 15.12
PASMO RALLY.TV - 17:40-20:25
17:00 World RX: podsumowanie World RX of Turkiye
18:20 More than Machine - sezon II: odc. 4
19:20 WRC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
20:25 FastZone (PREMIERA)
Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.
21:00 Autoportret Ostrego (PREMIERA)
Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.
21:30 Motojazda (PREMIERA)
Marek Wieruszewski zaprasza do „garażu Motowizji”. W niebanalny, ale informatywny sposób sprawdza nowości na rynku dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz opiniami na temat samochodu, które testuje.
22:00 Dzwon (PREMIERA)
Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!
22:30 King of the Roads 2025: odcinek 10 - Southern 100, cz. 2 (PREMIERA)
Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.
>> Wtorek, 16.12
17:00 Karting Raport (PREMIERA)
Program o polskim kartingu powraca na antenę Motowizji! Relacje z krajowych zawodów, sylwetki zawodników i opowieści z kartingowego padoku.
PASMO RALLY.TV - 17:45-18:55
17:45 World RX: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
18:55 FIM World Supercross: podsumowanie Grand Prix RPA (PREMIERA)
Finał tegorocznej kampanii Mistrzostw Świata Supercross miała miejsce w Afryce. Ostatnie zawody roku odbyły się w Kapsztadzie na DHL Stadium.
21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)
Samochody elektryczne to coraz powszechniejszy widok na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku. O tym co w elektromobilności opowiada Wojciech Majewski.
>> Środa, 17.12
PASMO RALLY.TV - 17:00-19:30; 20:00-21:00
17:00 Gala FIA 2025 (RETRANSMISJA)
19:00 Wywiad z Damianem Litwinowiczem po sezonie 2025 (PREMIERA)
20:00 More than Machine - sezon II: odc. 4
21:00 Na osi (PREMIERA)
Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.
21:30 Motowizjoner (PREMIERA)
Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.
23:00 Supercars: podsumowanie Adelaide Grand Final [cz. 2] (PREMIERA)
Na ulicach Adelajdy przez wiele lat rozpoczynał się sezon australijskiej serii Supercars. Obecnie odbywa się tam finał, w tym roku wyjątkowy ze względu na nowy format sezonu.
>> Czwartek, 18.12
17:35 FIA World Endurance Championship: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
Platynowa era wyścigów długodystansowych trwa w najlepsze! Sezon 2025 Długodystansowych Mistrzostw Świata z udziałem Roberta Kubicy w telegraficznym skrócie.
PASMO RALLY.TV - 19:00-21:00
19:00 More than Machine - sezon II: odc. 4
20:00 FIA EHRC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
20:30 Gala FIA 2025: podsumowanie (PREMIERA)
21:00 Motoślad (PREMIERA)
Aleksander „Ostry” Ostrowski zaprasza do świata motocykli. Inspirujące historie, pasjonujące miejsca i ludzie, którzy kochają jazdę na dwóch kółkach.
21:30 Inmotorsport.tv Originals (PREMIERA)
Unikatowe dokumenty zza kulis polskiego motorsportu. Dzięki nim można zobaczyć jak wygląda rywalizacja w najważniejszych krajowych zawodach, jak wyglądają przygotowania oraz co się dzieje pod namiotami zespołów.
22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)
Stały punkt ramówki Motowizji - cotygodniowe doniesienia ze świata królowej sportu motorowego. Newsy, podsumowania i doniesienia z mediów społecznościowych. Najszybsza “pigułka” tego, co najważniejsze!
23:00 24H Series: podsumowanie 12H Malaysia (PREMIERA)
Seria dwudziestoczterogodzinna w tym roku zwiększyła swoją ekspansję. Nowością w kalendarzu był pierwszy wyścig na torze Sepang.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson
Autor zdjęcia: Shameem Fahath / Motorsport Network
>> Piątek, 19.12
PASMO RALLY.TV - 17:00-21:20
17:00 World RX: podsumowanie sezonu 2025
18:10 Wywiad z Damianem Litwinowiczem po sezonie 2025
18:40 RSMP Raport: podsumowanie Valvoline Rajdu Małopolski
19:30 HRSMP: podsumowanie Valvoline Rajdu Małopolski
21:00 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)
>> Sobota, 20.12
F1H2O NA ŻYWO W MOTOWIZJI
12:00 Wyścigi sprinterskie (NA ŻYWO)
>> Niedziela, 21.12
F1H2O NA ŻYWO W MOTOWIZJI
11:30 Studio + Grand Prix Szardży (NA ŻYWO)
MORE THAN MACHINE W MOTOWIZJI
17:00 Sezon II: odc. 5 (PREMIERA)
>> Poniedziałek, 22.12
PASMO RALLY.TV - 18:10-20:25
18:10 More than Machine - sezon II: odc. 5
19:10 W2RC: podsumowanie sezonu 2025
20:25 FastZone (PREMIERA)
Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.
21:30 Motojazda (PREMIERA)
Marek Wieruszewski zaprasza do „garażu Motowizji”. W niebanalny, ale informatywny sposób sprawdza nowości na rynku dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz opiniami na temat samochodu, które testuje.
22:00 Onboard (PREMIERA)
Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy! Zbiór najciekawszych materiałów z kamer pokładowych zebranych przez Motowizję i wysłanych przez samych zawodników.
22:30 King of the Roads 2025: odcinek 11 - Aberdare, cz. 1 (PREMIERA)
Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.
