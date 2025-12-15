(Moto)Wizja Tygodnia – 15-22 grudnia

Najciekawsze propozycje tygodnia:

Kontynuujemy cykl podsumowań. We wtorek zobaczycie najważniejsze momenty roku w World RX, a w czwartek sezony FIA WEC oraz FIA EHRC w skrócie.

Finał sezonu F1H2O tradycyjnie ma miejsce w Szardży. Wyścigi sprinterskie w sobotę, Grand Prix w niedzielę.

W niedzielę kolejny odcinek nowego sezonu serialu dokumentalnego More than Machine. Premiera o 17:00

>> Poniedziałek, 15.12

PASMO RALLY.TV - 17:40-20:25

17:00 World RX: podsumowanie World RX of Turkiye

18:20 More than Machine - sezon II: odc. 4

19:20 WRC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

20:25 FastZone (PREMIERA)

Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.

21:00 Autoportret Ostrego (PREMIERA)

Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.

21:30 Motojazda (PREMIERA)

Marek Wieruszewski zaprasza do „garażu Motowizji”. W niebanalny, ale informatywny sposób sprawdza nowości na rynku dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz opiniami na temat samochodu, które testuje.

22:00 Dzwon (PREMIERA)

Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 10 - Southern 100, cz. 2 (PREMIERA)

Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.

>> Wtorek, 16.12

17:00 Karting Raport (PREMIERA)

Program o polskim kartingu powraca na antenę Motowizji! Relacje z krajowych zawodów, sylwetki zawodników i opowieści z kartingowego padoku.

PASMO RALLY.TV - 17:45-18:55

17:45 World RX: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

18:55 FIM World Supercross: podsumowanie Grand Prix RPA (PREMIERA)

Finał tegorocznej kampanii Mistrzostw Świata Supercross miała miejsce w Afryce. Ostatnie zawody roku odbyły się w Kapsztadzie na DHL Stadium.

21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)

Samochody elektryczne to coraz powszechniejszy widok na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku. O tym co w elektromobilności opowiada Wojciech Majewski.

>> Środa, 17.12

PASMO RALLY.TV - 17:00-19:30; 20:00-21:00

17:00 Gala FIA 2025 (RETRANSMISJA)

19:00 Wywiad z Damianem Litwinowiczem po sezonie 2025 (PREMIERA)

20:00 More than Machine - sezon II: odc. 4

21:00 Na osi (PREMIERA)

Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.

21:30 Motowizjoner (PREMIERA)

Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.

23:00 Supercars: podsumowanie Adelaide Grand Final [cz. 2] (PREMIERA)

Na ulicach Adelajdy przez wiele lat rozpoczynał się sezon australijskiej serii Supercars. Obecnie odbywa się tam finał, w tym roku wyjątkowy ze względu na nowy format sezonu.

>> Czwartek, 18.12

17:35 FIA World Endurance Championship: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

Platynowa era wyścigów długodystansowych trwa w najlepsze! Sezon 2025 Długodystansowych Mistrzostw Świata z udziałem Roberta Kubicy w telegraficznym skrócie.

PASMO RALLY.TV - 19:00-21:00

19:00 More than Machine - sezon II: odc. 4

20:00 FIA EHRC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

20:30 Gala FIA 2025: podsumowanie (PREMIERA)

21:00 Motoślad (PREMIERA)

Aleksander „Ostry” Ostrowski zaprasza do świata motocykli. Inspirujące historie, pasjonujące miejsca i ludzie, którzy kochają jazdę na dwóch kółkach.

21:30 Inmotorsport.tv Originals (PREMIERA)

Unikatowe dokumenty zza kulis polskiego motorsportu. Dzięki nim można zobaczyć jak wygląda rywalizacja w najważniejszych krajowych zawodach, jak wyglądają przygotowania oraz co się dzieje pod namiotami zespołów.

22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)

Stały punkt ramówki Motowizji - cotygodniowe doniesienia ze świata królowej sportu motorowego. Newsy, podsumowania i doniesienia z mediów społecznościowych. Najszybsza “pigułka” tego, co najważniejsze!

23:00 24H Series: podsumowanie 12H Malaysia (PREMIERA)

Seria dwudziestoczterogodzinna w tym roku zwiększyła swoją ekspansję. Nowością w kalendarzu był pierwszy wyścig na torze Sepang.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson Autor zdjęcia: Shameem Fahath / Motorsport Network

>> Piątek, 19.12

PASMO RALLY.TV - 17:00-21:20

17:00 World RX: podsumowanie sezonu 2025

18:10 Wywiad z Damianem Litwinowiczem po sezonie 2025

18:40 RSMP Raport: podsumowanie Valvoline Rajdu Małopolski

19:30 HRSMP: podsumowanie Valvoline Rajdu Małopolski

21:00 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)

>> Sobota, 20.12

F1H2O NA ŻYWO W MOTOWIZJI

12:00 Wyścigi sprinterskie (NA ŻYWO)

>> Niedziela, 21.12

F1H2O NA ŻYWO W MOTOWIZJI

11:30 Studio + Grand Prix Szardży (NA ŻYWO)

MORE THAN MACHINE W MOTOWIZJI

17:00 Sezon II: odc. 5 (PREMIERA)

>> Poniedziałek, 22.12

PASMO RALLY.TV - 18:10-20:25

18:10 More than Machine - sezon II: odc. 5

19:10 W2RC: podsumowanie sezonu 2025

20:25 FastZone (PREMIERA)

21:30 Motojazda (PREMIERA)

22:00 Onboard (PREMIERA)

Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy! Zbiór najciekawszych materiałów z kamer pokładowych zebranych przez Motowizję i wysłanych przez samych zawodników.

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 11 - Aberdare, cz. 1 (PREMIERA)

