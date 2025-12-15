Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Inne

(Moto)Wizja Tygodnia – 15-22 grudnia

Przed świętami udamy się raz jeszcze na Bliski Wschód, gdzie swoją kampanię zakończy Bartek Marszałek. Motowizja pokaże Wam też tegoroczną Galę FIA.

Opublikowano:
Valvoline Rajd Małopolski 2025

Valvoline Rajd Małopolski 2025

Autor zdjęcia: Mateusz Banaś

Najciekawsze propozycje tygodnia:

  • Kontynuujemy cykl podsumowań. We wtorek zobaczycie najważniejsze momenty roku w World RX, a w czwartek sezony FIA WEC oraz FIA EHRC w skrócie.
  • Finał sezonu F1H2O tradycyjnie ma miejsce w Szardży. Wyścigi sprinterskie w sobotę, Grand Prix w niedzielę.
  • W niedzielę kolejny odcinek nowego sezonu serialu dokumentalnego More than Machine. Premiera o 17:00

>> Poniedziałek, 15.12
PASMO RALLY.TV - 17:40-20:25
17:00 World RX: podsumowanie World RX of Turkiye
18:20 More than Machine - sezon II: odc. 4
19:20 WRC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

20:25 FastZone (PREMIERA)
Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.

21:00 Autoportret Ostrego (PREMIERA)
Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do  czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.

21:30 Motojazda (PREMIERA)
Marek Wieruszewski zaprasza do „garażu Motowizji”. W niebanalny, ale informatywny sposób sprawdza nowości na rynku dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz opiniami na temat samochodu, które testuje.

22:00 Dzwon (PREMIERA)
Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 10 - Southern 100, cz. 2 (PREMIERA)
Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.

>> Wtorek, 16.12
17:00 Karting Raport (PREMIERA)
Program o polskim kartingu powraca na antenę Motowizji! Relacje z krajowych zawodów, sylwetki zawodników i opowieści z kartingowego padoku.

PASMO RALLY.TV - 17:45-18:55
17:45 World RX: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

18:55 FIM World Supercross: podsumowanie Grand Prix RPA (PREMIERA)
Finał tegorocznej kampanii Mistrzostw Świata Supercross miała miejsce w Afryce. Ostatnie zawody roku odbyły się w Kapsztadzie na DHL Stadium.

21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)
Samochody elektryczne to coraz powszechniejszy widok na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku. O tym co w elektromobilności opowiada Wojciech Majewski.

>> Środa, 17.12
PASMO RALLY.TV - 17:00-19:30; 20:00-21:00
17:00 Gala FIA 2025 (RETRANSMISJA)
19:00 Wywiad z Damianem Litwinowiczem po sezonie 2025 (PREMIERA)
20:00 More than Machine - sezon II: odc. 4

21:00 Na osi (PREMIERA)
Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.

21:30 Motowizjoner (PREMIERA)
Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.

23:00 Supercars: podsumowanie Adelaide Grand Final [cz. 2] (PREMIERA)
Na ulicach Adelajdy przez wiele lat rozpoczynał się sezon australijskiej serii Supercars. Obecnie odbywa się tam finał, w tym roku wyjątkowy ze względu na nowy format sezonu.

>> Czwartek, 18.12
17:35 FIA World Endurance Championship: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
Platynowa era wyścigów długodystansowych trwa w najlepsze! Sezon 2025 Długodystansowych Mistrzostw Świata z udziałem Roberta Kubicy w telegraficznym skrócie.

PASMO RALLY.TV - 19:00-21:00
19:00 More than Machine - sezon II: odc. 4
20:00 FIA EHRC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
20:30 Gala FIA 2025: podsumowanie (PREMIERA)

21:00 Motoślad (PREMIERA)
Aleksander „Ostry” Ostrowski zaprasza do świata motocykli. Inspirujące historie, pasjonujące miejsca i ludzie, którzy kochają jazdę na dwóch kółkach.

21:30 Inmotorsport.tv Originals (PREMIERA)
Unikatowe dokumenty zza kulis polskiego motorsportu. Dzięki nim można zobaczyć jak wygląda rywalizacja w najważniejszych krajowych zawodach, jak wyglądają przygotowania oraz co się dzieje pod namiotami zespołów.

22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)
Stały punkt ramówki Motowizji - cotygodniowe doniesienia ze świata królowej sportu motorowego. Newsy, podsumowania i doniesienia z mediów społecznościowych. Najszybsza “pigułka” tego, co najważniejsze!

23:00 24H Series: podsumowanie 12H Malaysia (PREMIERA)
Seria dwudziestoczterogodzinna w tym roku zwiększyła swoją ekspansję. Nowością w kalendarzu był pierwszy wyścig na torze Sepang.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Autor zdjęcia: Shameem Fahath / Motorsport Network

>> Piątek, 19.12
PASMO RALLY.TV - 17:00-21:20
17:00 World RX: podsumowanie sezonu 2025
18:10 Wywiad z Damianem Litwinowiczem po sezonie 2025
18:40 RSMP Raport: podsumowanie Valvoline Rajdu Małopolski
19:30 HRSMP: podsumowanie Valvoline Rajdu Małopolski
21:00 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)

>> Sobota, 20.12
F1H2O NA ŻYWO W MOTOWIZJI
12:00 Wyścigi sprinterskie (NA ŻYWO)

>> Niedziela, 21.12
F1H2O NA ŻYWO W MOTOWIZJI
11:30 Studio + Grand Prix Szardży (NA ŻYWO)

MORE THAN MACHINE W MOTOWIZJI
17:00 Sezon II: odc. 5 (PREMIERA)

>> Poniedziałek, 22.12
PASMO RALLY.TV - 18:10-20:25
18:10 More than Machine - sezon II: odc. 5
19:10 W2RC: podsumowanie sezonu 2025

20:25 FastZone (PREMIERA)
Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.

21:30 Motojazda (PREMIERA)
Marek Wieruszewski zaprasza do „garażu Motowizji”. W niebanalny, ale informatywny sposób sprawdza nowości na rynku dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz opiniami na temat samochodu, które testuje.

22:00 Onboard (PREMIERA)
Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy! Zbiór najciekawszych materiałów z kamer pokładowych zebranych przez Motowizję i wysłanych przez samych zawodników.

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 11 - Aberdare, cz. 1 (PREMIERA)
Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.
 

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł (Moto)Wizja Tygodnia – 8-15 grudnia

Najciekawsze komentarze

Najnowsze wiadomości

Zwycięstwo na otwarcie

Zwycięstwo na otwarcie

Prime
Asian Le Mans
Prime
AsLM Asian Le Mans
Zwycięstwo na otwarcie
Podwójny program Przyrowskiego

Podwójny program Przyrowskiego

Formula Regional European Championship
FREC Formula Regional European Championship
Podwójny program Przyrowskiego
(Moto)Wizja Tygodnia – 15-22 grudnia

(Moto)Wizja Tygodnia – 15-22 grudnia

Inne
inne Inne
(Moto)Wizja Tygodnia – 15-22 grudnia
Udany debiut

Udany debiut

Rajdy
Misc Rajdy
Udany debiut

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry