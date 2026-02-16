(Moto)Wizja Tygodnia – 16-23 lutego

Najciekawsze propozycje tygodnia:

Podsumowanie Rajdu Szwecji w poniedziałek 19:55.

W ciągu tygodnia zobaczycie wybrane odcinki specjalne drugiej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata.

Kierowcy pucharowej serii NASCAR ścigają się w ten weekend w Atlancie na najmniejszym z trzech superspeedwayów.

>> Poniedziałek, 16.02

PASMO RALLY.TV - 17:00-21:00

17:00 Kultowe Rajdowe: Polonez

17:35 Kuzaj - rajdowe życie

18:45 Wywiad mistrzem ERC3 Tymkiem Abramowskim

19:10 Wspominamy mistrzów - niedokończone historie

19:55 WRC: podsumowanie Rajdu Szwecji (PREMIERA)

22:00 Onboard (PREMIERA)

Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy w programie Onboard! Nagrania od kierowców z całego świata.

>> Wtorek, 17.02

17:00 Karting Raport (PREMIERA)

Kartingowy magazyn Motowizji. Relacje z krajowych zawodów, a także startów Polaków za granicą. Rozmowy z zawodnikami oraz ciekawostki o kartingu.

PASMO RALLY.TV - 17:30-21:00

17:30 Rajd Szwecji: OS1 Umeå Sprint 1

18:45 WRC Archiwum: Carlos Sainz

19:55 W2RC: podsumowanie Abu Dhabi Desert Challenge 2025

21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)

Samochody elektryczne to już codzienność na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku elektromobilności. Nowości na rynku prezentuje Wojciech Majewski.

21:20 NASCAR Cup Series: podsumowanie Daytony 500 (PREMIERA)

Pierwszy wyścig sezonu zasadniczego NASCAR Cup Series jest jednocześnie tym najbardziej prestiżowym. 41 kierowców stanęło do walki o wygraną na Daytona International Speedway.

22:25 Asian Le Mans Series: podsumowanie 4 Hours of Dubai [II] (PREMIERA)

Azjatycka Seria Le Mans udała się na Bliski Wschód. Po dwóch wyścigach w Malezji, załogi rywalizowały w Dubaju.

>> Środa, 18.02

PASMO RALLY.TV - 17:00-19:30

17:00 Kultowe Rajdowe: Fiat 126p

17:35 Rajd Szwecji: OS10 Sarsjöliden 1

18:55 Saudi Baja Championship: podsumowanie Saudi Baja Hail

21:00 Na osi (PREMIERA)

Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.

21:30 Motowizjoner (PREMIERA)

Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.

>> Czwartek, 19.02

PASMO RALLY.TV - 17:40-21:00

17:40 Rajd Szwecji: OS13 Sarsjöliden 2

18:55 ERC: podsumowanie sezonu 2025

20:00 More than Machine - Sezon 2: odc. 5

21:00 Motoślad (PREMIERA)

Dla wszystkich, którzy interesują się motocyklami to pozycja obowiązkowa! Cotygodniowy program Aleksandra "Ostrego" Ostrowskiego o wszystkim co jest istotne dla motocyklistów. Nowości na rynku, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz porady dla miłośników motośladów.

22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)

Cotygodniowy zbiór informacji ze świata "królowej sportów motorowych". Podsumowania, ciekawostki i doniesienia w najszybszej pigułce informacji.

>> Piątek, 20.02

PASMO RALLY.TV - 17:00-21:20

17:00 Rajd Szwecji: OS18 Umeå 2 [Power Stage]

18:55 WRC: podsumowanie Rajdu Szwecji

20:00 Motoikony: Andrzej Nytko

21:00 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)

>> Sobota, 21.02

PASMO RALLY.TV - RAJD SZWECJI 2026

10:00 Wybrane odcinki specjalne

15:40 Podsumowanie rajdu

>> Niedziela, 22.02

NASCAR CUP SERIES NA ŻYWO W MOTOWIZJI

21:00 Autotrader 400 [EchoPark Speedway] (NA ŻYWO)

>> Poniedziałek, 23.02

PASMO RALLY.TV - 17:00-21:00

17:00 Rajd Sierra Morena: OS13 Ermitas - Trassierra 2 [Power Stage]

18:20 ERC: podsumowanie Rajdu Sierra Morena 2025

18:55 WRC Archiwum: Najlepsi kierowcy

19:55 ERC Archiwum: podsumowanie Rajdu Ypres 2015 (PREMIERA)

21:30 Autoportret Ostrego (PREMIERA)

Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.

22:00 Motojazda - Garaż Motowizji (PREMIERA)

Marek Wieruszewski prezentuje najnowsze samochody na polskim rynku. Wyjątkowe recenzje, we własnym stylu, które zaciekawią każdego pasjonata motoryzacji.

22:30 Dzwon (PREMIERA)

Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!