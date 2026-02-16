(Moto)Wizja Tygodnia – 16-23 lutego
Zima powoli odchodzi w zapomnienie. W tym tygodniu przypomnimy Wam co się działo podczas Rajdu Szwecji. Na koniec weekendu za to kolejny wyścig NASCAR.
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Autor zdjęcia: Toyota Racing
Najciekawsze propozycje tygodnia:
- Podsumowanie Rajdu Szwecji w poniedziałek 19:55.
- W ciągu tygodnia zobaczycie wybrane odcinki specjalne drugiej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata.
- Kierowcy pucharowej serii NASCAR ścigają się w ten weekend w Atlancie na najmniejszym z trzech superspeedwayów.
>> Poniedziałek, 16.02
PASMO RALLY.TV - 17:00-21:00
17:00 Kultowe Rajdowe: Polonez
17:35 Kuzaj - rajdowe życie
18:45 Wywiad mistrzem ERC3 Tymkiem Abramowskim
19:10 Wspominamy mistrzów - niedokończone historie
19:55 WRC: podsumowanie Rajdu Szwecji (PREMIERA)
22:00 Onboard (PREMIERA)
Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy w programie Onboard! Nagrania od kierowców z całego świata.
>> Wtorek, 17.02
17:00 Karting Raport (PREMIERA)
Kartingowy magazyn Motowizji. Relacje z krajowych zawodów, a także startów Polaków za granicą. Rozmowy z zawodnikami oraz ciekawostki o kartingu.
PASMO RALLY.TV - 17:30-21:00
17:30 Rajd Szwecji: OS1 Umeå Sprint 1
18:45 WRC Archiwum: Carlos Sainz
19:55 W2RC: podsumowanie Abu Dhabi Desert Challenge 2025
21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)
Samochody elektryczne to już codzienność na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku elektromobilności. Nowości na rynku prezentuje Wojciech Majewski.
21:20 NASCAR Cup Series: podsumowanie Daytony 500 (PREMIERA)
Pierwszy wyścig sezonu zasadniczego NASCAR Cup Series jest jednocześnie tym najbardziej prestiżowym. 41 kierowców stanęło do walki o wygraną na Daytona International Speedway.
22:25 Asian Le Mans Series: podsumowanie 4 Hours of Dubai [II] (PREMIERA)
Azjatycka Seria Le Mans udała się na Bliski Wschód. Po dwóch wyścigach w Malezji, załogi rywalizowały w Dubaju.
>> Środa, 18.02
PASMO RALLY.TV - 17:00-19:30
17:00 Kultowe Rajdowe: Fiat 126p
17:35 Rajd Szwecji: OS10 Sarsjöliden 1
18:55 Saudi Baja Championship: podsumowanie Saudi Baja Hail
21:00 Na osi (PREMIERA)
Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.
21:30 Motowizjoner (PREMIERA)
Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.
>> Czwartek, 19.02
PASMO RALLY.TV - 17:40-21:00
17:40 Rajd Szwecji: OS13 Sarsjöliden 2
18:55 ERC: podsumowanie sezonu 2025
20:00 More than Machine - Sezon 2: odc. 5
21:00 Motoślad (PREMIERA)
Dla wszystkich, którzy interesują się motocyklami to pozycja obowiązkowa! Cotygodniowy program Aleksandra "Ostrego" Ostrowskiego o wszystkim co jest istotne dla motocyklistów. Nowości na rynku, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz porady dla miłośników motośladów.
22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)
Cotygodniowy zbiór informacji ze świata "królowej sportów motorowych". Podsumowania, ciekawostki i doniesienia w najszybszej pigułce informacji.
>> Piątek, 20.02
PASMO RALLY.TV - 17:00-21:20
17:00 Rajd Szwecji: OS18 Umeå 2 [Power Stage]
18:55 WRC: podsumowanie Rajdu Szwecji
20:00 Motoikony: Andrzej Nytko
21:00 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)
>> Sobota, 21.02
PASMO RALLY.TV - RAJD SZWECJI 2026
10:00 Wybrane odcinki specjalne
15:40 Podsumowanie rajdu
>> Niedziela, 22.02
NASCAR CUP SERIES NA ŻYWO W MOTOWIZJI
21:00 Autotrader 400 [EchoPark Speedway] (NA ŻYWO)
>> Poniedziałek, 23.02
PASMO RALLY.TV - 17:00-21:00
17:00 Rajd Sierra Morena: OS13 Ermitas - Trassierra 2 [Power Stage]
18:20 ERC: podsumowanie Rajdu Sierra Morena 2025
18:55 WRC Archiwum: Najlepsi kierowcy
19:55 ERC Archiwum: podsumowanie Rajdu Ypres 2015 (PREMIERA)
21:30 Autoportret Ostrego (PREMIERA)
Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.
22:00 Motojazda - Garaż Motowizji (PREMIERA)
Marek Wieruszewski prezentuje najnowsze samochody na polskim rynku. Wyjątkowe recenzje, we własnym stylu, które zaciekawią każdego pasjonata motoryzacji.
22:30 Dzwon (PREMIERA)
Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!
