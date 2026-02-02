(Moto)Wizja Tygodnia – 2-9 lutego

Najciekawsze propozycje tygodnia:

Trwa Africa Eco Rally. Podsumowania etapów po godzinie 13, powtórki wieczorem.

Popularne jest ostatnio cofanie się do 2016 roku, my cofamy się do sezonu 2015 Rajdowych Mistrzostw Europy. Podsumowanie Rajdu Azorów w poniedziałek.

Zapowiedź Rajdu Szwecji w przyszły poniedziałek.

>> Poniedziałek, 02.02

PASMO RALLY.TV - 17:00-20:25

17:00 Kultowe Rajdowe: Audi Quattro A1

17:40 WRC Archiwum: podsumowanie Rajdu Szwecji 2016

18:45 WRC Archiwum: podsumowanie Rajdu Szwecji 2017

19:55 ERC Archiwum: podsumowanie Rajdu Azorów 2015 (PREMIERA)

22:00 Onboard (PREMIERA)

Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy w programie Onboard! Nagrania od kierowców z całego świata.

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 17 - Grand Prix Macau (PREMIERA)

Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.

>> Wtorek, 03.02

AFRICA ECO RACE 2026 W MOTOWIZJI

13:00 Podsumowanie dnia (PREMIERA)

PASMO RALLY.TV - 17:00-20:00; 21:00-21:30

17:00 Kultowe Rajdowe: Polonez

17:40 WRC Archiwum: podsumowanie Rajdu Szwecji 2018

18:50 WRC Archiwum: podsumowanie Rajdu Szwecji 2019

21:00 Africa Eco Race [powtórka]

21:30 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)

Samochody elektryczne to już codzienność na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku elektromobilności. Nowości na rynku prezentuje Wojciech Majewski.

>> Środa, 04.02

AFRICA ECO RACE 2026 W MOTOWIZJI

13:00 Podsumowanie dnia (PREMIERA)

PASMO RALLY.TV - 17:00-20:00; 21:00-21:30

17:00 Rajd Monte Carlo: OS10 La Bréole / Bellaffaire 1

17:40 WRC Archiwum: podsumowanie Rajdu Szwecji 2020

18:50 WRC Archiwum: podsumowanie Rajdu Szwecji 2021

21:00 Africa Eco Race [powtórka]

20:00 Abu Dhabi Autonomous Racing League - Wyścig do innowacji (PREMIERA)

Na koniec 2025 roku zespoły studenckie z całego świata ponownie zmierzyły się w najbardziej nietypowym wyścigu na świecie. Na Yas Marina Circuit nie rywalizowali kierowcy, tylko sztuczna inteligencja opracowana przez rywalizujące ekipy.

21:00 Na osi (PREMIERA)

Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.

21:30 Motowizjoner (PREMIERA)

Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Autor zdjęcia: Toyota Racing

>> Czwartek, 05.02

AFRICA ECO RACE 2026 W MOTOWIZJI

13:00 Podsumowanie dnia (PREMIERA)

PASMO RALLY.TV - 17:00-20:25; 21:00-21:30

17:00 ERC Archiwum: podsumowanie Rajdu Azorów 2015

18:10 WRC: podsumowanie Rajdu Szwecji 2022

19:35 More than Machine Sezon 2: odc. 3

21:00 Africa Eco Race [powtórka]

20:25 F1H2O: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

Dosyć krótki, ale niezwykle ciekawy sezon mają za sobą zawodnicy motorowodnej Formuły 1. W gronie najlepszych motorowodniaków ponownie mieliśmy Polaka - Bartka Marszałka.

21:30 Motoślad (PREMIERA)

Dla wszystkich, którzy interesują się motocyklami to pozycja obowiązkowa! Cotygodniowy program Aleksandra "Ostrego" Ostrowskiego o wszystkim co jest istotne dla motocyklistów. Nowości na rynku, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz porady dla miłośników motośladów.

22:30 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)

Cotygodniowy zbiór informacji ze świata "królowej sportów motorowych". Podsumowania, ciekawostki i doniesienia w najszybszej pigułce informacji.

>> Piątek, 06.02

AFRICA ECO RACE 2026 W MOTOWIZJI

13:00 Podsumowanie dnia (PREMIERA)

PASMO RALLY.TV - 17:45-22:00

17:45 WRC: podsumowanie Rajdu Szwecji 2023

18:55 WRC: podsumowanie Rajdu Szwecji 2024

20:00 Motoikony: Paweł Przybylski

21:00 Africa Eco Race [powtórka]

21:30 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

>> Sobota, 07.02

AFRICA ECO RACE 2026 W MOTOWIZJI

13:50 Podsumowanie dnia (PREMIERA)

21:00 Powtórka

>> Niedziela, 08.02

AFRICA ECO RACE 2026 W MOTOWIZJI

13:10 Podsumowanie dnia (PREMIERA)

20:30 Powtórka

>> Poniedziałek, 09.02

AFRICA ECO RACE 2026 W MOTOWIZJI

13:00 Podsumowanie dnia (PREMIERA)

PASMO RALLY.TV - 17:00-21:30

17:00 Kultowe Rajdowe: Talbot Sunbeam Lotus

17:35 WRC Archiwum: Ciepło / zimno

18:35 Rajd Szwecji 2025: OS1 Umeå Sprint 1

19:50 WRC Beyond Rally: Życiowa szansa

20:25 WRC Magazyn: zapowiedź Rajdu Szwecji (PREMIERA)

21:00 Africa Eco Race [powtórka]

21:30 Autoportret Ostrego (PREMIERA)

Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.

22:00 Motojazda - Garaż Motowizji (PREMIERA)

Marek Wieruszewski prezentuje najnowsze samochody na polskim rynku. Wyjątkowe recenzje, we własnym stylu, które zaciekawią każdego pasjonata motoryzacji.

22:30 Dzwon (PREMIERA)

Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!