(Moto)Wizja Tygodnia – 29 grudnia - 5 stycznia 2026

Na antenie Motowizji pojawią się podsumowania rund Rajdowych Mistrzostw Europy 2015. Wypatrujcie ich o 19:20 w poniedziałki.

W sylwestrową noc przypomnimy dla Was mijający rok w najważniejszych cyklach, które dla Was pokazywaliśmy w 2025 roku.

Po przerwie świątecznej, wracają premierowe odcinki drugiego sezonu More than Machine. Szósty odcinek w niedzielę o 17:00.

>> Poniedziałek, 29.12

PASMO RALLY.TV - 18:10-20:25

17:00 Puchar Świata Baja: podsumowanie Dubai International Baja

18:20 More than Machine - sezon II: odc. 5

19:20 ERC Archiwum: podsumowanie Janner Rallye 2015 (PREMIERA)

20:25 FastZone (PREMIERA)

Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.

21:00 Autoportret Ostrego (PREMIERA)

Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.

22:00 Dzwon (PREMIERA)

Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 12 - Aberdare, cz. 2 (PREMIERA)

Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.

>> Wtorek, 30.12

PASMO RALLY.TV - 17:35-19:00

17:00 World RX: podsumowanie sezonu 2025

18:40 Jurajski Puchar Częstochowy 2025 (PREMIERA)

21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)

Samochody elektryczne to coraz powszechniejszy widok na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku. O tym co w elektromobilności opowiada Wojciech Majewski.

22:25 Asian Le Mans Series: podsumowanie 4 Hours of Sepang [II] (PREMIERA)

Azjatycka Seria Le Mans rozpoczęła swój sezon. Na początek załogi ścigały się w Malezji, gdzie odbyły się dwa wyścigi. Asian Le Mans Series.

>> Środa, 31.12

PASMO RALLY.TV - 18:40-21:00

18:40 ERC Archiwum: podsumowanie Janner Rallye 2015

20:00 More than Machine - sezon II: odc. 5

21:00 Na osi (PREMIERA)

Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.

21:30 Motowizjoner (PREMIERA)

Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.

PASMO SYLWESTROWO-NOWOROCZNE

23:00 Grand Prix Macau: podsumowanie Pucharu Świata FIA FR

00:00 ELMS: podsumowanie sezonu 2025

01:10 FIA WEC: podsumowanie sezonu 2025

02:15 ERC: podsumowanie sezonu 2025

03:20 WRC: podsumowanie sezonu 2025

04:25 WRC z Kajetanem Kajetanowiczem: Rajd Arabii Saudyjskiej 2025

Tymoteusz Kucharczyk, Van Amersfoort Racing Autor zdjęcia: Dutch Photo Agency

>> Czwartek, 01.01.2026

17:00 Gran Turismo World Series 2025: podsumowanie zawodów w Fukuoce (PREMIERA)

Sezon 2025 najważniejszych zawodów dla graczy Gran Turismo zakończył się w Japonii. W Fukuoce zmierzyli się ci, którzy najlepiej poradzili się w Pucharze Narodów oraz Pucharze Producentów.

PASMO RALLY.TV - 19:10-20:25

19:10 More than Machine - sezon II: odc. 5

20:10 Jurajski Puchar Częstochowy 2025

21:00 Motoślad (PREMIERA)

Dla wszystkich, którzy interesują się motocyklami to pozycja obowiązkowa! Cotygodniowy program Aleksandra "Ostrego" Ostrowskiego o wszystkim co jest istotne dla motocyklistów. Nowości na rynku, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz porady dla miłośników motośladów.

21:30 Inmotorsport.tv Originals (PREMIERA)

Wyjątkowe dokumenty z polskich tras i nie tylko. Relacje z Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, FIA EHRC i jeszcze więcej.

22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)

Cotygodniowy zbiór informacji ze świata "królowej sportów motorowych". Podsumowania, ciekawostki i doniesienia w najszybszej pigułce informacji.

>> Piątek, 02.01

PASMO RALLY.TV - 17:00-21:20

17:00 WRC: podsumowanie Rajdu Szwecji 2025

18:15 Mistrzowie Motorsportu

19:00 RSMP Raport: podsumowanie Rajdu Śląska

19:30 HRSMP: podsumowanie Rajdu Śląska

20:00 Motoikony: Andrzej Lubiak

21:00 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)

Rajd Śląska HRSMP 2025 Autor zdjęcia: Mateusz Banaś

>> Sobota, 03.01

WSPOMNIENIA Z SEZONU INTER EUROPOL COMPETITION

11:35 Podsumowanie 4 Hours of Barcelona/Le Castellet

13:55 Podsumowanie 24 Hours of Le Mans

15:00 Podsumowania 4 Hours of Imola/Spa Francorchamps/Silverstone/Portimao

19:40 Podsumowanie sezonu ELMS

20:50 Supercars: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

Sezon 2025 w australijskiej serii Supercars odbywał się w nowym formacie. Po raz pierwszy o mistrzostwie decydował system playoff.

>> Niedziela, 04.01

MORE THAN MACHINE W MOTOWIZJI

17:00 Sezon II: odc. 6 (PREMIERA)

>> Poniedziałek, 05.01

PASMO RALLY.TV - 17:00-20:25

17:00 WRC: podsumowanie Rajdu Safari 2025

18:20 More than Machine - sezon II: odc. 6

19:20 ERC Archiwum: podsumowanie Rajdu Liepaja 2015 (PREMIERA)

20:25 FastZone (PREMIERA)

Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.

22:00 Onboard (PREMIERA)

Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy w programie Onboard! Nagrania od kierowców z całego świata.

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 13 - Armoy Road [cz. 1] (PREMIERA)

Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.