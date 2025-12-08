(Moto)Wizja Tygodnia – 8-15 grudnia

Najciekawsze propozycje tygodnia:

W poniedziałki o 19:20 zapraszamy na podsumowania sezonów - w tym tygodniu ERC, w przyszłym - WRC.

Zakończymy sezon Mistrzostw Świata Supercross w najbliższą sobotę. Transmisja z Kapsztadu rusza o 18:30.

W niedzielę kolejny odcinek nowego sezonu serialu dokumentalnego More than Machine. Premiera o 17:00

>> Poniedziałek, 08.12

PASMO RALLY.TV - 18:25-20:25

18:25 More than Machine - sezon II: odc. 3

19:20 ERC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

20:25 FastZone (PREMIERA)

Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.

22:00 Onboard (PREMIERA)

Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy! Zbiór najciekawszych materiałów z kamer pokładowych zebranych przez Motowizję i wysłanych przez samych zawodników.

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 9 - Southern 100, cz. 1 (PREMIERA)

Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.

Rajd Chorwacji 2025 Autor zdjęcia: Mateusz Banaś

>> Wtorek, 09.12

18:55 FIM World Supercross: podsumowanie Grand Prix Szwecji (PREMIERA)

Jedyna europejska runda Mistrzostw Świata Supercross odbyła się w Szwecji. Zawodnicy klas WSX i SX2 walczyli w Sztokholmie.

21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)

Samochody elektryczne to coraz powszechniejszy widok na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku. O tym co w elektromobilności opowiada Wojciech Majewski.

>> Środa, 10.12

PASMO RALLY.TV - 17:50-21:00

17:50 ERC: podsumowanie sezonu 2025

18:55 Puchar Świata Baja: podsumowanie Dubai International Baja (PREMIERA)

20:00 More than Machine - sezon II: odc. 3

21:00 Na osi (PREMIERA)

Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.

21:30 Motowizjoner (PREMIERA)

Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.

23:00 Supercars: podsumowanie Adelaide Grand Final [cz. 1] (PREMIERA)

Na ulicach Adelajdy przez wiele lat rozpoczynał się sezon australijskiej serii Supercars. Obecnie odbywa się tam finał, w tym roku wyjątkowy ze względu na nowy format sezonu.

>> Czwartek, 11.12

17:00 European Le Mans Series: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

Zakończyliśmy jeden z najciekawszych sezonów w historii Europejskiej Serii Le Mans. Zobacz jak wyglądała walka z udziałem polskiego zespołu Inter Europol Competition.

PASMO RALLY.TV - 18:25-19:55

18:25 WRC z Kajetanem Kajetanowiczem: Rajd Arabii Saudyjskiej (PREMIERA)

18:55 More than Machine - sezon II: odc. 3

19:55 F1H2O: podsumowanie Grand Prix Dżuddy (PREMIERA)

Po kilku latach Motorowodna Formuła 1 wróciła do Arabii Saudyjskiej. Zawodnicy ścigali się na zatoce Obhur w drugim co do wielkości mieście kraju.

21:00 Motoślad (PREMIERA)

Aleksander „Ostry” Ostrowski zaprasza do świata motocykli. Inspirujące historie, pasjonujące miejsca i ludzie, którzy kochają jazdę na dwóch kółkach.

22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)

Stały punkt ramówki Motowizji - cotygodniowe doniesienia ze świata królowej sportu motorowego. Newsy, podsumowania i doniesienia z mediów społecznościowych. Najszybsza “pigułka” tego, co najważniejsze!

#43 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 - Gibson: Jakub Smiechowski, Tom Dillmann, Nicholas Yelloly Autor zdjęcia: Eric Le Galliot

>> Piątek, 12.12

PASMO RALLY.TV - 17:00-21:20

17:00 Rajd Arabii Saudyjskiej: OS17 Thabhan 2 [Power Stage]

18:55 WRC: podsumowanie Rajdu Arabii Saudyjskiej

20:00 Motoikony: Ryszard Adamek (PREMIERA)

21:00 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)

>> Sobota, 13.12

FIM WORLD SUPERCROSS W MOTOWIZJI

18:30 Grand Prix Południowej Afryki (NA ŻYWO)

>> Niedziela, 14.12

MORE THAN MACHINE W MOTOWIZJI

17:00 Sezon II: odc. 4 (PREMIERA)

>> Poniedziałek, 15.12

PASMO RALLY.TV - 17:40-20:25

17:00 World RX: podsumowanie World RX of Turkiye

18:20 More than Machine - sezon II: odc. 4

19:20 WRC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)

20:25 FastZone (PREMIERA)

21:00 Autoportret Ostrego (PREMIERA)

Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.

21:30 Motojazda (PREMIERA)

Marek Wieruszewski zaprasza do „garażu Motowizji”. W niebanalny, ale informatywny sposób sprawdza nowości na rynku dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz opiniami na temat samochodu, które testuje.

22:00 Dzwon (PREMIERA)

Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!

22:30 King of the Roads 2025: odcinek 10 - Southern 100, cz. 2 (PREMIERA)

