(Moto)Wizja Tygodnia – 8-15 grudnia
Okres podsumowań trwa dalej! Sprawdźcie jakie serie będziecie mogli sobie przypomnieć w najbliższych dniach, a także co jeszcze dla Was przygotowała Motowizja.
Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia RS Rally2
Autor zdjęcia: Orlen Rally Team
Najciekawsze propozycje tygodnia:
- W poniedziałki o 19:20 zapraszamy na podsumowania sezonów - w tym tygodniu ERC, w przyszłym - WRC.
- Zakończymy sezon Mistrzostw Świata Supercross w najbliższą sobotę. Transmisja z Kapsztadu rusza o 18:30.
- W niedzielę kolejny odcinek nowego sezonu serialu dokumentalnego More than Machine. Premiera o 17:00
>> Poniedziałek, 08.12
PASMO RALLY.TV - 18:25-20:25
18:25 More than Machine - sezon II: odc. 3
19:20 ERC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
20:25 FastZone (PREMIERA)
Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.
22:00 Onboard (PREMIERA)
Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy! Zbiór najciekawszych materiałów z kamer pokładowych zebranych przez Motowizję i wysłanych przez samych zawodników.
22:30 King of the Roads 2025: odcinek 9 - Southern 100, cz. 1 (PREMIERA)
Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.
Rajd Chorwacji 2025
Autor zdjęcia: Mateusz Banaś
>> Wtorek, 09.12
18:55 FIM World Supercross: podsumowanie Grand Prix Szwecji (PREMIERA)
Jedyna europejska runda Mistrzostw Świata Supercross odbyła się w Szwecji. Zawodnicy klas WSX i SX2 walczyli w Sztokholmie.
21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)
Samochody elektryczne to coraz powszechniejszy widok na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku. O tym co w elektromobilności opowiada Wojciech Majewski.
>> Środa, 10.12
PASMO RALLY.TV - 17:50-21:00
17:50 ERC: podsumowanie sezonu 2025
18:55 Puchar Świata Baja: podsumowanie Dubai International Baja (PREMIERA)
20:00 More than Machine - sezon II: odc. 3
21:00 Na osi (PREMIERA)
Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.
21:30 Motowizjoner (PREMIERA)
Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.
23:00 Supercars: podsumowanie Adelaide Grand Final [cz. 1] (PREMIERA)
Na ulicach Adelajdy przez wiele lat rozpoczynał się sezon australijskiej serii Supercars. Obecnie odbywa się tam finał, w tym roku wyjątkowy ze względu na nowy format sezonu.
>> Czwartek, 11.12
17:00 European Le Mans Series: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
Zakończyliśmy jeden z najciekawszych sezonów w historii Europejskiej Serii Le Mans. Zobacz jak wyglądała walka z udziałem polskiego zespołu Inter Europol Competition.
PASMO RALLY.TV - 18:25-19:55
18:25 WRC z Kajetanem Kajetanowiczem: Rajd Arabii Saudyjskiej (PREMIERA)
18:55 More than Machine - sezon II: odc. 3
19:55 F1H2O: podsumowanie Grand Prix Dżuddy (PREMIERA)
Po kilku latach Motorowodna Formuła 1 wróciła do Arabii Saudyjskiej. Zawodnicy ścigali się na zatoce Obhur w drugim co do wielkości mieście kraju.
21:00 Motoślad (PREMIERA)
Aleksander „Ostry” Ostrowski zaprasza do świata motocykli. Inspirujące historie, pasjonujące miejsca i ludzie, którzy kochają jazdę na dwóch kółkach.
22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)
Stały punkt ramówki Motowizji - cotygodniowe doniesienia ze świata królowej sportu motorowego. Newsy, podsumowania i doniesienia z mediów społecznościowych. Najszybsza “pigułka” tego, co najważniejsze!
#43 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 - Gibson: Jakub Smiechowski, Tom Dillmann, Nicholas Yelloly
Autor zdjęcia: Eric Le Galliot
>> Piątek, 12.12
PASMO RALLY.TV - 17:00-21:20
17:00 Rajd Arabii Saudyjskiej: OS17 Thabhan 2 [Power Stage]
18:55 WRC: podsumowanie Rajdu Arabii Saudyjskiej
20:00 Motoikony: Ryszard Adamek (PREMIERA)
21:00 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)
>> Sobota, 13.12
FIM WORLD SUPERCROSS W MOTOWIZJI
18:30 Grand Prix Południowej Afryki (NA ŻYWO)
>> Niedziela, 14.12
MORE THAN MACHINE W MOTOWIZJI
17:00 Sezon II: odc. 4 (PREMIERA)
>> Poniedziałek, 15.12
PASMO RALLY.TV - 17:40-20:25
17:00 World RX: podsumowanie World RX of Turkiye
18:20 More than Machine - sezon II: odc. 4
19:20 WRC: podsumowanie sezonu 2025 (PREMIERA)
20:25 FastZone (PREMIERA)
Świat motorsportu w jednym programie. Wyścigi w każdym możliwym formacie. Kompleksowe źródło informacji o wszystkim, co napędza sporty motorowe.
21:00 Autoportret Ostrego (PREMIERA)
Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.
21:30 Motojazda (PREMIERA)
Marek Wieruszewski zaprasza do „garażu Motowizji”. W niebanalny, ale informatywny sposób sprawdza nowości na rynku dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz opiniami na temat samochodu, które testuje.
22:00 Dzwon (PREMIERA)
Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!
22:30 King of the Roads 2025: odcinek 10 - Southern 100, cz. 2 (PREMIERA)
Podsumowania kultowych ulicznych wyścigów motocyklowych powracają na antenę Motowizji. W każdy poniedziałek relacje z najsłynniejszych zawodów z udziałem najodważniejszych motocyklistów.
