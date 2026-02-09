(Moto)Wizja Tygodnia – 9-16 lutego
Kontynuujemy zimę w motorsporcie. W ten weekend udajemy się na Rajd Szwecji. Skończy się także przerwa zimowa w ulubionej serii wyścigowej Ameryki.
Najciekawsze propozycje tygodnia:
- Druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata odbędzie się w Szwecji. Start w czwartek, Power Stage w niedzielę o 12:00.
- O 20:30 zaczniemy za to sezon NASCAR Cup Series legendarną Daytoną 500.
- Jeżeli brakowało Wam NASCAR, to już we wtorek ruszają cotygodniowe podsumowania wyścigów, zaczynając od pokazowego Clash.
>> Poniedziałek, 09.02
AFRICA ECO RACE 2026 W MOTOWIZJI
13:00 Podsumowanie dnia (PREMIERA)
PASMO RALLY.TV - 17:00-21:30
17:00 Kultowe Rajdowe: Talbot Sunbeam Lotus
17:35 WRC Archiwum: Ciepło / zimno
18:35 Rajd Szwecji 2025: OS1 Umeå Sprint 1
19:50 WRC Beyond Rally: Życiowa szansa
20:25 WRC Magazyn: zapowiedź Rajdu Szwecji (PREMIERA)
21:00 Africa Eco Race [powtórka]
21:30 Autoportret Ostrego (PREMIERA)
Aleksander „Ostry” Ostrowski oprócz pasji do dwóch kółek ma także słabość do czterech. W Autoportrecie opowiada o tej części swojej miłości do motoryzacji.
22:00 Motojazda - Garaż Motowizji (PREMIERA)
Marek Wieruszewski prezentuje najnowsze samochody na polskim rynku. Wyjątkowe recenzje, we własnym stylu, które zaciekawią każdego pasjonata motoryzacji.
22:30 Dzwon (PREMIERA)
Najciekawsze, najbardziej spektakularne wypadki z tras i torów Polski oraz całego świata. To wszystko w programie „Dzwon"!
>> Wtorek, 10.02
PASMO RALLY.TV - 17:00-21:00
17:00 Saudi Baja Championship: podsumowanie Saudi Baja Hail (PREMIERA)
17:35 Rajd Szwecji 2025: OS10 Sarsjöliden 1
18:50 WRC Archiwum: Rajdowa rewolucja francuska
19:55 WRC Archiwum: 25 lat samochodów WRC
21:00 Jeżdżę na prąd (PREMIERA)
Samochody elektryczne to już codzienność na polskich drogach. Warto więc wiedzieć co się dzieje na rynku elektromobilności. Nowości na rynku prezentuje Wojciech Majewski.
21:20 NASCAR Cup Series: podsumowanie Cook Out Clash (PREMIERA)
Sezon pucharowej serii NASCAR rozpoczął się tradycyjnym wyścigiem pokazowym - po raz drugi w “Madhouse”, jak nazywa się kameralny obiekt Bowman Gray Stadium. Przez atak zimy, wyścig musiał odbyć się kilka dni później, a w trakcie rywalizacji padało.
22:25 Asian Le Mans Series: podsumowanie 4 Hours of Dubai [I] (PREMIERA)
Azjatycka Seria Le Mans udała się na Bliski Wschód. Po dwóch wyścigach w Malezji, załogi rywalizowały w Dubaju.
>> Środa, 11.02
PASMO RALLY.TV - 17:00-20:00
17:00 WRC Magazyn: zapowiedź Rajdu Szwecji
17:35 Rajd Szwecji 2025: OS13 Sarsjöliden 2
18:55 W2RC: podsumowanie Abu Dhabi Desert Challenge 2025
21:00 Na osi (PREMIERA)
Magazyn dla tych, którzy lubią pojazdy „wagi ciężkiej”. Ciekawostki, informacje i porady dla wszystkich miłośników i osób związanych z ciężarówkami.
21:30 Motowizjoner (PREMIERA)
Program pełen motowizjonerów! Enrico Buscema i jego ekipa pokazują piękno dwóch kółek, odwiedzając wyjątkowe miejsca na całym świecie, przedstawiając ludzi, którzy uwielbiają motocykle tak, jak oni.
>> Czwartek, 12.02
WRC RAJD SZWECJI 2026 NA ŻYWO W MOTOWIZJI
12:00 Shakedown (NA ŻYWO)
17:15 Ceremonia startu (NA ŻYWO)
19:00 OS1 Umeå Sprint 1 (NA ŻYWO)
21:00 Motoślad (PREMIERA)
Dla wszystkich, którzy interesują się motocyklami to pozycja obowiązkowa! Cotygodniowy program Aleksandra "Ostrego" Ostrowskiego o wszystkim co jest istotne dla motocyklistów. Nowości na rynku, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz porady dla miłośników motośladów.
21:30 Inmotorsport.tv Originals (PREMIERA)
Wyjątkowe dokumenty z polskich tras i nie tylko. Relacje z Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, FIA EHRC i jeszcze więcej.
22:00 The Inside Line - Najszybsi z najszybszych (PREMIERA)
Cotygodniowy zbiór informacji ze świata "królowej sportów motorowych". Podsumowania, ciekawostki i doniesienia w najszybszej pigułce informacji.
>> Piątek, 13.02
WRC RAJD SZWECJI 2026 NA ŻYWO W MOTOWIZJI
09:45 OS2 Bygdsiljum 1 (NA ŻYWO)
11:08 OS3 Andersvattnet 1 (NA ŻYWO)
12:16 OS4 Bäck 1 (NA ŻYWO)
15:15 OS5 Bygdsiljum 2 (NA ŻYWO)
16:41 OS6 Andersvattnet 2 (NA ŻYWO)
17:45 OS7 Bäck 2 (NA ŻYWO)
19:00 OS8 Umeå Sprint 1 (NA ŻYWO)
21:00 Podsumowanie etapu (NA ŻYWO)
21:30 Moto Archiwum Wojtka Majewskiego (PREMIERA)
>> Sobota, 14.02
WRC RAJD SZWECJI 2026 NA ŻYWO W MOTOWIZJI
10:00 OS9 Vännäs 1 (NA ŻYWO)
11:00 OS10 Sarsjöliden 1 (NA ŻYWO)
12:00 OS11 Kolksele 1 (NA ŻYWO)
14:40 Studio rajdowe (NA ŻYWO)
15:10 OS12 Vännäs 2 (NA ŻYWO)
16:00 OS13 Sarsjöliden 2 (NA ŻYWO)
17:00 OS14 Kolksele 2 (NA ŻYWO)
18:00 OS15 Umeå Sprint 2 (NA ŻYWO)
21:00 Podsumowanie etapu (NA ŻYWO)
>> Niedziela, 15.02
WRC RAJD SZWECJI 2026 NA ŻYWO W MOTOWIZJI
07:15 OS16 Västervik 1 (NA ŻYWO)
10:00 OS17 Västervik 2 (NA ŻYWO)
11:30 Studio rajdowe (NA ŻYWO)
12:00 OS18 Umeå 2 [Power Stage] (NA ŻYWO)
19:00 Podsumowanie etapu (NA ŻYWO)
NASCAR CUP SERIES NA ŻYWO W MOTOWIZJI
20:30 Daytona 500 (NA ŻYWO)
>> Poniedziałek, 16.02
PASMO RALLY.TV - 17:00-21:30
17:00 Kultowe Rajdowe: Polonez
17:35 Kuzaj - rajdowe życie
18:35 Wywiad z rajdowym mistrzem Polski 2025 Jakubem Matulką
19:10 Wspominamy mistrzów - niedokończone historie
19:55 WRC: podsumowanie Rajdu Szwecji (PREMIERA)
22:00 Onboard (PREMIERA)
Poczuj się jak kierowca wyścigowy i rajdowy w programie Onboard! Nagrania od kierowców z całego świata.
